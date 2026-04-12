Der Solarpark im kleinen Nonnental in Großniedesheim an der A61 sieht seinem Betriebsstart entgegen. Bis Mitte Mai wird noch gebaut, sagt Projektleiter Christian Leers.

Knapp vier Jahre ist es her, dass der Gemeinderat zur Unterstützung der Energiewende einen Bebauungsplan für eine große Photovoltaikanlage im nordwestlichen Zipfel der Großniedesheimer Gemarkung auf den Weg gebracht hat. Da lagen schon eineinhalb Jahre Planungs- und Vorbereitungszeit hinter der Green Energy Systems Service GmbH & Co. KG. Das Unternehmen aus Miltenberg am Main entwickelt, baut und betreibt bundesweit für sich und andere Akteure PV-Projekte; das Großniedesheimer ist aktuell das größte.

Die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd gab im Dezember 2021 grünes Licht für das Vorhaben, der Verbandsgemeinderat Lambsheim-Heßheim nahm es im Frühjahr 2023 in seinen Flächennutzungsplan auf und der Rhein-Pfalz-Kreis genehmigte im August 2024 den Bauantrag. Geschäftsführer Christian Leers (60) lobt Ivonne Staiger vom Bauamt der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim und Ortsbürgermeister Michael Walther (SPD). „Die Zusammenarbeit war grandios“, sagt er.

Ortsbürgermeister freut sich auf Einnahmen

Der scheidende Ortschef ist ein großer Freund der alternativen Energien, aber auch geschäftstüchtig, wenn man das von einem Kommunalpolitiker so sagen darf. Der Solarpark beschert der Ortsgemeinde neben Wegenutzungsentgelt und Gewerbesteuer auch eine Einnahme, die durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz ermöglicht wird. Demnach können Betreiber von Freiflächen-PV-Anlagen der Standortkommune 0,2 Cent pro erzeugter Kilowattstunde Strom zahlen und sich das Geld vom jeweiligen Netzbetreiber erstatten lassen. „Und dieses Geld müssen wir nicht, wie bei unseren Windkraftanlagen, mit Nachbarkommunen teilen“, freut sich Walther.

Er ist sich sicher: „Rund ein Drittel unseres Haushaltsvolumens wird demnächst aus PV und Windkraft erwachsen.“ Er habe kein Verständnis mehr für das Geschrei von Kollegen und Ratsmitgliedern wegen der Unterfinanzierung der Kommunen, wenn diese Windräder oder Solarparks auf ihrem Gebiet ablehnten. „Warum wird diese Einnahmemöglichkeit nicht genutzt?“, fragt sich Walther.

Strom für 2000 Durchschnittshaushalte

Christian Leers erklärt beim Treffen auf dem fast sieben Hektar großen früheren Gemüseacker, der nun eingezäunt ist, was den Solarpark ausmacht. Verbaut seien hier 13.400 in sogenannten Strings zusammengeschlossene Solarmodule sowie 30 Wechselrichter, drei Transformatoren, eine Übergabestation und jede Menge Kabel, die bis zu acht Millionen Kilowattstunden Strom pro Jahr ins Mittelspannungsnetz des Wormser Versorgers EWR transportieren. „Die Freiflächenanlage kann 2000 Durchschnittshaushalte versorgen“, sagt der Diplom-Ingenieur der Fachrichtung Verfahrenstechnik. Auch Datenkabel seien verlegt worden, damit die Stadtwerke die Leistung herunterregeln können, wenn’s sein muss. Die Inbetriebnahme sei für Juli geplant, die ökologisch sinnvolle Bepflanzung beginne im April.

Christian Leers, Chef der Firma Green Energy Systems Großniedesheim, an einem der Wechselrichter im Solarpark. Foto: Waltraud Werdelis

Leers weist darauf hin, dass für dieses Projekt die Green Energy Systems Großniedesheim GmbH & Co. KG als Zweckgesellschaft gegründet wurde. Gesellschafter seien er und die Pfründestiftung der Evangelischen Kirche der Pfalz, der das Gelände gehöre. „Ich war auf der Suche nach einem geeigneten Grundstück, und irgendwann ist das hier aufgetaucht“, berichtet Leers.

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Ursprünglich sollten auch Bürger Teilhaber des Solarparks sein können – Mindesteinlage 10.000 Euro. „Aber da gab es keine Resonanz“, sagt der Firmenchef. Die von der SGD Süd erlaubte Laufzeit der PV-Anlage beträgt 30 Jahre, die Investition beziffert Leers mit fünf Millionen Euro. Er hätte das Vorhaben gern vier Jahre früher verwirklicht, sagt er, aber die Finanzierung sei wegen der sinkenden Stromeinspeisevergütungen ziemlich schwierig gewesen.

Und noch eine andere Hürde musste überwunden werden: das Aufspüren und Beseitigen von Kampfmitteln aus dem Zweiten Weltkrieg. Was in diesem Fall, in der Nähe einer ehemaligen Flak-Stellung, eine außergewöhnlich aufwendige und mit 250.000 Euro an Kosten ziemlich teure Angelegenheit gewesen sei. „Es wurden 2,5 Tonnen Munition gefunden und es waren zehn Sprengungen notwendig“, berichtet Leers.

Traum von Wasserstoff als Heizenergie

Der 60-Jährige hat sich schon in seiner Studienzeit in München und Boston für erneuerbare Energien interessiert, wie er erzählt. Er wurde zunächst aber ein Spezialist für die Herstellung von Computerchips und arbeitete ab 1991 in der Halbleiter-, später in der Solarindustrie. Im Jahr 2000 machte er sich selbstständig.

Der Gedanke, dass Solarzellen aus einem im Überfluss vorhandenen Rohstoff, nämlich Sand, hergestellt würden und fossile Brennstoffe komplett ersetzen könnten, fasziniert ihn immer noch. Seine Vision: mit dem Strom aus dem Großniedesheimer Solarpark und den benachbarten Windrädern hoch wirkkräftigen Wasserstoff erzeugen und damit Erdgas ersetzen.