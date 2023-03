Kaum ein musikalisches Werk passt besser in diese Zeit wie die Friedensmesse „The Armed Man: A Mass for Peace“ des walisischen Komponisten Karl Jenkins. Die Freie Waldorfschule Frankenthal führt dieses packende Antikriegsstück am Freitag, 10. März, in der St. Thomas-Morus-Kirche in Flomersheim und zwei Tage später in der Erlöserkirche in Ludwigshafen-Gartenstadt auf.

Jenkins (Jahrgang 1944) hat die Messe für vierstimmigen gemischten Chor, zwei Solisten und sinfonische Orchesterbesetzung den Opfern des Kosovokrieges von 1998/1999 gewidmet. Erstmals aufgeführt wurde das Werk, in das Texte der katholischen Messliturgie und das Soldatenlied „L'homme armé“ ebenso einfließen wie ein islamischer Gebetsruf, am 25. April 2000 in der Royal Albert Hall in London.

Die Waldorfschule, die nach dem erfolgreichen Projekt „Faszination Beethoven“ aufgrund der Pandemie über zwei Jahre kein großes Konzert mehr geben konnte, hat sich für „The Armed Man“ im Hinblick auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine entschieden, „Das Thema beschäftigt unsere Schüler sehr stark“, erklärt Tobias Volz-Wagner gegenüber der RHEINPFALZ. Zusammen mit seinem Kollegen Harald Buchta ist der Musikpädagoge für die Einstudierung und künstlerische Leitung verantwortlich.

Es ist kein einfaches Unterfangen, sind doch rund 120 Mitwirkende von Projektchor und -orchester unter einen Hut zu bringen. Sie rekrutieren sich aus Schülerinnen und Schülern sowie Eltern und Lehrern. Die Vorbereitungen für das nach den Worten von Volz-Wagner sehr dankbaren Stückes gestalten sich außerordentlich intensiv. Wie in den Jahren zuvor treffen sich alle Akteure zu einem Probenwochenende auf Burg Stahleck in Bacharach.

Tobias Volz-Wagner ist froh über die große Unterstützung des Gemeinschaftsprojekts, namentlich durch den Förderverein St. Cyriakus/St. Thomas Morus Eppstein/Flomersheim, der das Konzert organisatorisch begleitet und im Anschluss zu einem Umtrunk auf dem Kirchenvorplatz einlädt.

Termin

„The Armed Man: A Mass for Peace“ am Freitag, 10. März, 19.30 Uhr, in der St. Thomas-Morus-Kirche in Frankenthal-Flomersheim (Odenwaldstraße 22) und am Sonntag, 12. März, 17 Uhr, in der Erlöserkirche in Ludwigshafen-Gartenstadt (Herxheimer Straße 53). Der Eintritt ist frei, Spenden werden erbeten.