Am Donnerstag haben sich 14 Mitglieder der FWG Großniedesheim unter Ausschluss der Öffentlichkeit getroffen, um ihre Wählergruppe aufzulösen. Doch offenbar wollten das nicht alle. „Die notwendige Zweidrittel-Quote für die Auflösung des Vereins wurde nicht erreicht“, teilte der kommissarische FWG-Vorsitzende Dirk Hoff-Biederbeck am Dienstag auf Anfrage schriftlich mit. Zuvor sei offen und konstruktiv diskutiert worden.

Am 16. Dezember Neuwahlen

Der Verein bleibe weiter bestehen und der Vorstand vorerst im Amt, bis er am 16. Dezember in einer weiteren Versammlung neu gewählt werde. Auch dazu seien ausschließlich FWG-Mitglieder eingeladen. Die Nachfrage, warum die Auflösung überhaupt zur Debatte stand, ließ Hoff-Biederbeck erneut unbeantwortet. Gerhard Winkler, der 2019 Ortsbürgermeisterkandidat der FWG Großniedesheim war, gab am Dienstag auf Anfrage ebenfalls keine Auskunft. Er wolle und werde sich dazu nicht äußern, sagte er. Die Wählergruppe hat sechs Gemeinderatsmandate.