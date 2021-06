Hans Arndt tritt für die Freien Wähler als Direktkandidat bei der Bundestagswahl im Herbst für den Wahlkreis 207 Ludwigshafen/Frankenthal an. Der 64-Jährige ist am Samstag nominiert worden, wie die Freien Wähler mitteilen. Arndt ist Gründungsmitglied der Freien Wähler Rheinland-Pfalz und tritt bereits zum dritten Mal an. Der Kraftwerksmeister und Gewerkschafter, der in der Nähe von Bonn aufgewachsen ist, sieht „die Unterrepräsentation ganzer Bevölkerungsteile“ als „ein demokratisches Problem in den Parteien“. Der Bundestag sei fast vollständig ein Akademikerparlament geworden, kritisiert Arndt. „Was aber sehr oft fehlt, ist der gesunde Menschenverstand des Otto-Normalbürgers“, sagt er. Ein weiterer Kritikpunkt ist für Arndt, dass keiner darüber spreche, nach 45 Arbeitsjahren abschlagsfrei in Rente zu gehen, ohne das feste Rentenalter mit 67 zu streichen.