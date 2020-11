Aus derzeit noch unbekannter Ursache hat es am Sonntagabend in einer als Abstellraum genutzten früheren Garage in einem Wohngebäude am Freie-Turner-Platz gebrannt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 5000 Euro. Der Feuerwehr war nach eigenen Angaben gegen 20.40 Uhr ausgerückt. Aus dem Seiteneingang des Hauses sei beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte Rauch gequollen. Unter Atemschutz seien die Flammen in der Garage gelöscht worden. Die Wehrleute hätten auch drei dort gelagerte Gasflaschen geborgen, bevor das Feuer sie erfassen konnte. Der Qualm habe sich nicht bis in die Wohnungen mim Gebäude ausgebreitet. Die Feuerwehr war, wie sie selbst meldet mit sechs Fahrzeugen und 25 Kräften vor Ort. Die Polizei ermittelt nun zur Ursache des Brands.