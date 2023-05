Zur landesweiten Premiere des Dokumentarfilms „Dennoch! – Zur Lage der freien Künste“ lädt das Frankenthaler Theater Alte Werkstatt für Dienstag, 23. Mai, ab 18.30 Uhr ein. Bei der anschließenden Podiumsdiskussion werden Vertreter des Landes und der Stadt Frankenthal über die Situation der freien Künste sprechen.

Unterstützt wird die Veranstaltung vom Landesverband der professionellen freien Theater und des Fonds Darstellendende Künste. „Freie Kulturschaffende waren und sind von Krisensituationen in besonderer Form betroffen“, erklärt TAW-Leiter Jürgen Hellmann den Hintergrund des Filmes – und spielt damit natürlich auf die für Kulturschaffende so schweren Corona-Jahre an. Um Künstler und Künstlerinnen zu unterstützen, initiierte und förderte der Fonds Darstellende Künste Figuren-, Objekt- und Musiktheater, von Tanz über Performance und Schauspiel bis zu Theater im öffentlichen Raum und Zeitgenössischem Zirkus. Auch das Frankenthaler Theater Alte Werkstatt wurde laut Hellmann von dem Fonds beispielsweise bei seinem „Rummel Bummel“ unterstützt. Der Film dokumentiert diese künstlerischen Arbeiten – ein Zeugnis von Selbstbewusstsein, Diversität, Fantasie und kreativer Lust.

Bei der anschließenden Diskussion werden Staatssekretär Jürgen Hardeck, Wolfgang Schneider, Vorstandsvorsitzende des Fonds Darstellende Künste, Birgit Walkenhorst (Geschäftsführerin Landesverband professioneller freier Theater RLP) und Bernd Leidig als Vertreter der Stadt Frankenthal gemeinsam über die „Arbeitsbedingungen der freien darstellenden Künste und das Zusammenspiel von Land, Bund und Kommunen im Rahmen der Kulturförderung“ sprechen. Auch das Publikum ist eingeladen mitzudiskutieren.

Termin

Filmpremiere mit Podiumsdiskussion am Dienstag, 23. Mai, im Theater Alte Werkstatt, Wormser Straße 109. Beginn ist um 18.30 Uhr, der Film wird um 19 Uhr gezeigt. Nach einer kurzen Pause startet ab circa 20.30 Uhr die Diskussion. Der Eintritt ist frei.