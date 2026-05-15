Zum Standbadfest zur Eröffnung der Sommersaison am Donnerstag kamen viele Gäste nicht im gewöhnlichen Bade-Outfit. Trotz des schlechten Wetters wagten sich einige ins Wasser.

Das Wasser doppelt so warm wie die Luft, so manche Pfütze tief wie ein Schorleglas. Trotzdem war das Standbadfest zur Eröffnung der Sommersaison am Donnerstag kein Reinfall. Die Kleidung der Gäste reichte von Badeanzug bis Winterjacke. Beim Programm wurde improvisiert.

Die neue Rutsche an der Wibit-Anlage hat ihre Feuertaufe bestanden. Foto: Klaudia Toussaint

Dass das Freibad eine Schönheitskur bekam, ist schon vor der Kasse zu sehen: Die Löcher auf den Parkplätzen sind zugeschüttet, die Stolperfallen auf dem Gehweg verschwunden. An der Siegfriedstatue steht ein Löschfahrzeug mit eingeschaltetem Blaulicht– ein Einfall der Jugendfeuerwehr, der an diesem kühlen Tag den Gästen das wärmste Plätzchen auf dem Parkgelände verschaffte. Jesper Böhmer drückt die Fernbedienung, Gas strömt in Brandtrainer, entzündet sich und eine Flamme flackert auf. „Das macht richtig warm“, erklärt der 14-Jährige von der Jugendfeuerwehr. Sein Freund Lennard Sattel drückt Levia den Löschschlauch in die Hand. Die Sechsjährige zielt auf die Flamme, die dampfend erlischt. „Sieht beeindruckend aus“, meint Papa Ilja, der zum Vatertag von Ehefrau Natascha an der Beachbar einen Cocktail spendiert bekam.

Wasser ist doppelt so warm wie die Luft

In der Piratenbucht wartet Kapitän Leo, der eigentlich mit den Kindern spielen sollte. Doch das Maskottchen des Strandbads ist wegen des schlechten Wetters nicht erschienen. Stattdessen verschenkt das Personal Miniaturausgaben von Leo aus Plüsch. Das Wasser in der Bucht ist leer: zu kalt für die Kinder. Dafür balancieren sie über die Steine und entern trockenen Fußes die Malaika. Auf dem Piratenschiff stehen schon die Wasserkanonen für die Seeschlacht.

Lennard Sattel von der Jugendfeuerwehr hilft Levia beim Feuerlöschen. Foto: Klaudia Toussaint

Im Sportbecken tummeln sich vereinzelt Schwimmer. Gabriele Renneisen dreht bei strömendem Regen ihre Runden. Das Wasser ist mit 24 Grad doppelt so warm wie die Luft. „Das Schwimmen ist sehr angenehm, man muss danach nur schnell ins Warme“, erklärt die 66-Jährige, wickelt sich in ihr Handtuch und eilt zur Dusche.

Drohne statt Schwimmunterricht

In den Kioskbereich mit neuen runden Tischen mag sich am Donnerstag niemandsetzen. Um dem Regen zu entgehen, quetschen sich die Gäste unter die Dächer der drei Pavillons. „Die Organisation ist top, das Wetter ein Flop“, sagt Oberbürgermeister Nicolas Meyer (FWG). „Wir sparen das Wasser in den Becken, die füllt der Regen“, scherzt der leitende Schwimmmeister Daniel Münkel. Auch Miss Strohhut ist gekommen. Larissa Kießling macht ein fröhliches Gesicht und genießt die warme Fleischwurst aus dem gusseisernen Kessel.

Romantik mit Schirm. Foto: Klaudia Toussaint

Eigentlich wollten die Sportler vom Frankenthaler Schwimmverein Schwimmunterricht anbieten, doch dafür gibt es keine Kandidaten. Dafür wird auf den mittleren Bahnen trainiert. Auf Bahn eins machen die Ehrenamtlichen der Deutschen Lebens-Rettungs-Gesellschaft ihre Unterwasserdrohne startklar. Sie gleitet durch das Sportbecken und ihre Kamera erfasst einen Tauchring. Der Greifarm öffnet sich und packt sicher zu. Was wie ein Spiel wirkt, kann Leben retten. „Zuletzt im Einsatz war die Drohne im Januar in Göcklingen bei Landau. Dort wurde eine Person vermisst. Damit die Taucher nicht in den kalten Weiher steigen mussten, sind wir mit der Drohne gekommen“, berichtet Max Leppla, Technischer Leiter der Ortsgruppe Frankenthal.

Wind knickt Schlauch

Auf dem Weiher schaukelt die Wasserhüpfburg, die an Nessie, das Ungeheuer von Loch Ness, erinnert und seit einem Jahr Publikumsmagnet ist. Die Wibit-Anlage hat Zuwachs bekommen – die Rutsche Wave, die laut Betreiber in Süddeutschland einmalig ist. Fünf Meter hoch und 15 Meter lang ist die Rutschbahn, eine Schar Jugendlicher steht am Ufer. Das Wasser im Weiher hat nur 16 Grad. Ausgerechnet der Jüngste macht den Anfang und weiht Wave ein.

Vorsorglich hatten die Stadtwerke Pavillons aufgebaut. Foto: Klaudia Toussaint

Mark Ratner zieht die Schwimmweste an, pflügt durchs Wasser und klettert anschließend die Treppe hoch. Die ersten Rutschversuche des Zehnjährigen misslingen noch, denn eigentlich müsste die Rampe bewässert sein. Schwimmmmeisterin Daniela Schlung begibt sich mit dem Schlauchboot auf Fehlersuche und inspiziert die Wave von allen Seiten. Schnell hat Schlung das Problem entdeckt: Durch die starken Winde ist ein Wasserschlauch geknickt worden. Als der Schaden behoben ist, fließt das Wasser und Mark gleitet in den Weiher.

Fast 200 Gäste besuchen Fest

Allmählich füllen sich die Strandstühle an der Beachbar. Mit den Palmenkübeln auf dem Sand und Musik aus Lautsprecherboxen lässt es sich dort gut aushalten, finden die Freundinnen Erika Müller und Biggy Vanderlin, die mit Cocktails anstoßen. „Hierher werde ich öfter kommen. Meine Enkel, die sieben und neun Jahre alt sind, können auf der Hüpfburg toben. Und ich liege bequem auf dem Strandstuhl und schaue zu, das ist optimal“, sagt Müller.

Für die neue Wibit-Rutsche haben ihre Kasse geöffnet (von links): Uwe Birk, Geschäftsführer der Deutschen Bauwert, Andrea Schilder vom Immobilienbüro Schilder sowie Thomas Kirchner, Geschäftsführer der Firma Senteg. Foto: Klaudia Toussaint

Gegen Abend kommen neue Regenschauer, zumindest war der Nachmittag meist trocken. Insgesamt waren zum Fest bei freiem Eintritt über den Tag verteilt fast 900 Gäste gekommen, ergibt ein Anruf beim Kassenhäuschen.