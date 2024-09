Mit Rückkehrerinnen und Jugendspielerinnen aus dem eigenen Verein startet das Damenteam der TG Frankenthal am Sonntag in die neue Saison der Feldhockey-Regionalliga Süd.

Auftaktgegner auf dem heimischen Jahnplatz ist ein alter Bekannter: der SC Safo Frankfurt. Knapp acht Wochen lang haben sich die Frankenthalerinnen vorbereitet, wegen der späten Sommerferien kein ganz leichtes Unterfangen. „Wir haben viele Schülerinnen im erweiterten Kader, ferienbedingt waren nur selten alle im Training“, berichtet TG-Damencoach Marc Beck. Weil andere Vereine vor dem gleichen Problem gestanden hätten, sei es schwierig gewesen, Gegner für Testspiele zu gewinnen. Die Pfälzerinnen erzielten dabei ein 4:0 gegen Eintracht Frankfurt und ein 8:0 gegen den TSV Mannheim II. Was die Aussagekraft dieser Ergebnisse anbelangt, hält sich Beck zurück: „In solchen Spielen wird viel ausprobiert von beiden Seiten.“

Mehr Spielfreude

Immerhin hat der TG-Coach in seinem Team eine größere Spielfreude und mehr Zug in Richtung gegnerisches Tor ausgemacht als noch in der vergangenen Saison. Ein weiteres Manko war die Athletik. „Da haben wir in der Vorbereitung Fortschritte gemacht“, weiß Beck. Was auch daran liege, dass sich das Team nun verjüngt präsentiere. Zwei Jugendspielerinnen, auf die er fest baut, sind Lea Rückert fürs Mittelfeld und Stürmerin Sienna Sapountsis.

Für frischen Wind im Angriff soll zudem Eleni Tatou sorgen, die mit Jule Gruber vom TFC Ludwigshafen zur TG zurückkehrt. Beck: „Jule kann im Mittelfeld oder in der Verteidigung spielen.“ Eine Rückkehrerin ist auch Lea Schopper, die ein Dreivierteljahr lang von einem Muskelfaserriss gebremst wurde, der immer wieder aufbrach. Schopper verfügt aus ihrer Zeit beim Rüsselsheimer RK über Erst- und Zweitligaerfahrung. „Sie soll im Mittelfeld für Stabilität sorgen“, sagt Beck mit Blick darauf, dass mit Marie Sattler eine Leistungsträgerin die TG in Richtung TSV Mannheim verlassen hat. Das Tor wird Benita Main gegen den SC SaFo Frankfurt hüten. Sie soll sich in der Saison mit Fiona Weißert abwechseln. „Die beiden liefern sich auf der Position einen engen Konkurrenzkampf“, lobt Beck sie.

Acht Teams in Südgruppe

Mit Safo komme am Sonntag ein taktisch starker Gegner auf den Jahnplatz. „Mit einem Remis und einem Heimsieg haben wir in der vergangenen Saison aber bewiesen, dass wir gegen sie bestehen können.“ Anschlag ist um 11 Uhr. Weitere Gegner der TG in der auf acht Teams verkleinerten Südgruppe der Regionalliga sind der Wiesbadener THC, 1. Hanauer THC, HC Heidelberg, HTC Stuttgarter Kickers sowie die Aufsteiger VfL Bad Kreuznach und Bayreuther TS.

Auch die Herren der TG Frankenthal starten in die neue Feldrunde, und das mit gleich zwei Heimspielen: In der Südgruppe der Zweiten Bundesliga empfängt die Mannschaft von Trainer Timo Schmietenknop am Samstag den HTC Stuttgarter Kickers und am Sonntag den HC Ludwigsburg, jeweils um 14 Uhr.