Wer im Frauenhaus Zuflucht vor Gewalt gefunden hat, bleibt dort länger als noch vor einigen Jahren. Für die misshandelten Frauen und ihre Kinder ist es schwer, ein sicheres Zuhause zu finden. Das hat sich in der Corona-Pandemie nicht gebessert. Der Beratungsbedarf habe sich in den zurückliegenden Monaten allerdings verdoppelt, berichten Verantwortliche in Frankenthal.

Als die erste Corona-Welle im März 2020 kam, hatten Psychologen und Mediziner einen Anstieg von häuslicher Gewalt befürchtet. Zu Recht, wie Statistiken belegen. Um eine Überbelegung