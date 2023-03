Der Verein Frauen für Frauen Frankenthal wird am Dienstag, 7. März, von 10 bis 12 Uhr an einem Stand in der Fußgängerzone über die Arbeit des Frauenhauses informieren sowie über die neue wöchentliche Sprechstunde im Dathenushaus, bei der sich von häuslicher Gewalt betroffene Frauen beraten lassen können. Laut Mitteilung gibt es Gelegenheit zum Austausch. Anlass ist der Internationale Frauentag am Mittwoch, 8. März. Der Verein hat es sich nach eigenen Angaben zur Aufgabe gemacht, das Bewusstsein für das Problem häuslicher Gewalt zu schärfen und Betroffenen eine sichere Zuflucht und Unterstützung zu bieten. Seit 1984 gibt es in der Stadt das Frauenhaus, in dem Platz für bis zu sechs Frauen und ihre Kinder ist. Bedauert wird, dass es seit 2020 in Folge der Corona-Pandemie kein Frauenfrühstück am 8. März mehr gegeben hat. Infos über den Verein und das Frauenhaus gibt es unter Telefon 06233 9695 oder per E-Mail an team@frauenhausft.de. Spenden nimmt die Einrichtung auf folgendem Konto entgegen: BIC MALADE51DKH, IBAN DE92 5465 1240 0240 0233 17.