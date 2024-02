Zuflucht vor häuslicher Gewalt bietet seit 40 Jahren in Frankenthal das Frauenhaus. Über den schweren Weg der Frauen weg vom prügelnden Partner und das enorme Engagement von Ehrenamtlichen und Mitarbeiterinnen berichtet die Vorsitzende des Trägervereins, Frédérique Buisson-Koch, im Interview mit Sonja Weiher.

40 Jahre Frauenhaus in Frankenthal: Ein Grund zum Feiern?

Zu uns kommen Frauen, die Gewalt erfahren haben. Das ist sicher nichts, das wir feiern. Andererseits bekommen sie durch uns die Möglichkeit, aus dieser Gewalt herauszukommen. Der Einsatz unserer Mitarbeiterinnen und von uns Vorstandsfrauen ist es definitiv wert, gewürdigt zu werden.

Das Team leistet seit vier Jahrzehnten wichtige Arbeit. Was hat sich über die Jahre verändert?

Das Frauenhaus in Frankenthal ist mittlerweile eine anerkannte Institution und wird mit seinen Anliegen ernst genommen. Das war vor 30, 40 Jahren häufig nicht so. In dieser Zeit gab es auch etliche wichtige politische Initiativen, so wurde etwa 2002 das Gewaltschutzgesetz verabschiedet. Gewalt gegen Frauen ist immer noch ein Tabu, aber vielleicht weniger, als es vor 40 Jahren der Fall war.

Was war ursprünglich der Grund, in einer im Vergleich zu Nachbarstädten wie Mannheim und Ludwigshafen kleinen Stadt wie Frankenthal ein solches Angebot zu machen?

Das bundesweit erste Frauenhaus wurde 1976 in Berlin eröffnet. Daraus entstand eine Bewegung, die schließlich auch bei engagierten Frauen in der Pfalz ankam. Die Gründerinnen haben hier in Frankenthal – völlig richtig – den Bedarf für eine solche Einrichtung gesehen.

Der Verein hat vor zehn Jahren ein eigenes Haus gekauft. Eine gute Entscheidung?

Auf jeden Fall – auch wenn sie für uns Ehrenamtliche mit einer großen Verantwortung und Kosten verbunden ist. Wenn der Türgriff kaputt ist oder die Badewanne leckt, müssen wir uns jetzt selbst kümmern. Landesweit gehören wir zu den wenigen Trägern mit eigener Immobilie. Das gibt den Frauen und Kindern, die bei uns Zuflucht suchen, eine andere Sicherheit. Und unseren Mitarbeiterinnen bieten wir damit einen attraktiveren Arbeitsplatz. Auch wenn sie neben der Sozialarbeit vielleicht mal einen Handwerker anrufen müssen.

Wie finanziert der Verein seine Arbeit?

Wir bekommen Geld vom Land und einen Zuschuss von der Stadt, der seit Jahrzehnten gleich geblieben ist. Beides müssen wir jedes Jahr neu beantragen – als würde es sich um ein befristetes Projekt handeln. Bis der Bewilligungsbescheid ankommt, herrscht immer eine gewisse Unsicherheit. Alle laufenden Kosten müssen wir bis dahin vorstrecken. Zusätzlich sind wir auf Geld- und Sachspenden sowie Mitgliederbeiträge angewiesen und bekommen einen Anteil aus den Bußgeldeinnahmen. Eine Übernachtung kostet zehn Euro für Frauen und vier Euro für Kinder. Bewohnerinnen mit eigenem Einkommen – und das sind einige – zahlen diesen Betrag selbst, ansonsten wird er über Sozialleistungen gedeckt.

Opfer müssen sich häufig nicht nur gegen den gewalttätigen Partner, sondern auch gegen Vorurteile wehren. Welche begegnen Ihnen besonders oft?

Vergewaltigung, Schläge, Bedrohung: All das ist für das Opfer mit Scham verbunden. Die Gesellschaft vermittelt ihnen zuerst einmal aber keine Akzeptanz und kein Verständnis. Bei Frauen mit Migrationshintergrund, etwa aus muslimischen Kulturen, kommt häufig noch dazu, dass sie mit dem Verlassen des Ehemannes in den Augen der Angehörigen Schande über die Familien bringen. Sie wissen also genau: Wenn sie es schaffen, aus der Beziehung auszubrechen, bringen sie sich selbst auf Jahre hinaus in Gefahr.

Die Adresse ist geheim, um die Frauen zu schützen. Kommt es trotzdem vor, dass Angehörige plötzlich auftauchen?

Grundsätzlich ist die Anonymität in Frankenthal gut gewahrt. Zumal die Frauen, die bei uns wohnen, häufig nicht aus der Stadt stammen. Aber in der Geschichte des Frankenthaler Frauenhauses gab es drei Morde. Die Partner haben ihre Frauen, die bei uns gelebt hatten, an einem Treffpunkt außerhalb bei der Übergabe der gemeinsamen Kinder umgebracht.

Wie sehr belastet einen die Arbeit?

Wir haben professionelle, starke und erfahrene Mitarbeiterinnen, die sich bewusst für diese Arbeit entschieden haben. Trotzdem gibt es Schicksale, die einen nach Feierabend nicht loslassen. Dafür bieten wir als Arbeitgeber Supervision, Fortbildungen und manchmal einfach nur ein persönliches Gespräch an, wenn es jemandem aus dem Team nicht gut geht.

Prägt das, was man sieht, das eigene Männerbild?

Da kann ich nur für mich sprechen: Nein. Das wäre zu einfach, zu sagen: Ein Mann hat seine Frau totgeschlagen, also sind alle Männer Mörder.

Nicht immer schaffen es Frauen, sich aus einer gewalttätigen Beziehung zu lösen. Wie schwierig ist es für Sie und Ihre Mitstreiterinnen, das mitzuerleben?

Wenn eine Frau kommt, schauen wir zuerst gemeinsam: Welche Probleme gibt es, welche Wünsche, welches Potenzial? Manchmal wollen Frauen trotz allem zurück zu ihrem gewalttätigen Partner. Das dürfen wir nicht als Scheitern unserer Arbeit begreifen. Die Frau hatte die Wahl – und hat sich, aus welchen Gründen auch immer, anders entschieden.

Die Plätze im Frauenhaus sind häufig lange belegt, weil die Bewohnerinnen keine eigene Wohnung finden. Seit etwa einem Jahr unterstützt in Frankenthal das Modellprojekt „Second Stage“ Frauen bei der Suche. Wie läuft das bisher?

Der Verein hat eine Wohnung für drei Personen angemietet. Sie ist nicht mehr anonym, der Name steht an der Klingel, Besuch ist möglich. Die Frauen können von hier aus eine eigene Bleibe finden. Dank des Projekts kann sich eine Mitarbeiterin sehr intensiv um die Wohnungssuche kümmern. Dadurch steigen die Chancen, tatsächlich erfolgreich zu sein. Seit Projektbeginn konnten fünf Personen in die eigenen vier Wände umziehen.

Wenn Sie einen Wunsch zum „Geburtstag“ für das Frauenhaus frei hätten: Was wäre das?

Natürlich wünsche ich mir, dass wir keine Jubiläen mehr feiern müssen. Aber wenn ich lese, dass es in einer Umfrage im Sommer 2023 jeder dritte Mann „akzeptabel“ fand, wenn ihm im Streit mit der Partnerin „gelegentlich die Hand ausrutscht“, dann ist das wohl ein utopischer Wunsch.

Seit zwölf Jahren ehrenamtlich verantwortlich für das Frauenhaus: Frédérique Buisson-Koch. Foto: FBK/Gratis

Zur Person

Frédérique Buisson-Koch (58) ist seit zwölf Jahren ehrenamtliche Vorsitzende des 1982 gegründeten Vereins Frauen für Frauen, der aktuell 70 Mitglieder hat. Die Sozialarbeiterin, die in Landau in der ambulanten Familienhilfe beschäftigt ist, engagiert sich außerdem in Frankenthal in der Flüchtlingshilfe, im Beirat für Migration und Integration sowie im Bündnis gegen Rechtsextremismus und Rassismus. Das erste Frankenthaler Frauenhaus wurde im Februar 1984 eröffnet. Nach zwei Umzügen besitzt der Verein seit zehn Jahren ein eigenes Haus, das Platz bietet für zwölf Personen – Frauen und Kinder. Die Plätze sind immer voll belegt. Im Schnitt bleiben diese etwa drei Monate. Aufnahmen sind von Montag bis Donnerstag, 9 bis 17 Uhr, und freitags, 9 bis 13 Uhr, möglich. Zu diesen Zeiten ist auch die Beratungsstelle des Vereins in der Wormser Straße 56 erreichbar. Außerdem gibt es eine offene Sprechstunde mittwochs von 14 bis 17 Uhr im Dathenushaus. Drei der fünf Teilzeitmitarbeiterinnen arbeiten im Frauenhaus, zwei in der Beratungsstelle des Vereins und im Projekt „Second Stage“, das Frauen bei der Suche nach einer eigenen Wohnung unterstützt.



Termin

Jubiläum „40 Jahre Frankenthaler Frauenhaus“ am Donnerstag, 29. Februar, 16 Uhr, im Kulturzentrum Gleis4, mit Beiträgen zum Thema „Gewalt gegen Frauen“ und Poetry-Slam von Ella Anschein. Der Eintritt ist frei.