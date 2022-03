Mit einer Spende von 1000 Euro will der Soroptimist Club Frankenthal das Frauenhaus bei der geplanten Erneuerung des Bewegungsraums für Kinder unterstützen. Anlass der Übergabe ist der Weltfrauentag am Dienstag, den die Wohltätigkeitsorganisation berufstätiger Frauen mit den Worten „Nein Danke zu Schokolade und Blumen“ kommentiert. Stattdessen lenken die Soroptimsten den Blick auf Gewalt gegen Frauen und Kinder. Zuflucht für alle von Gewalt betroffenen oder bedrohten Frauen bietet in Frankenthal das Frauenhaus. „Oftmals kommen Frauen nicht alleine, sondern mit ihren Kindern, die ja ebenfalls von Gewalt betroffen sind“ sagt Frédérique Buisson-Koch, Vorsitzende des Trägervereins Frauen für Frauen. Im renovierten Bewegungsraums sollen Kinder spielerisch erleben und erlernen, dass Höhen und Tiefen überwunden werden können. Wer das Frauenhaus unterstützen will, kann an Frauen für Frauen e.V., Sparkasse Rhein-Haardt, IBAN: DE92 5465 1240 0240 0233 17, BIC: MALADE51DKH spenden.