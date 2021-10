Der Bezirksverband der Frauen-Union Rheinhessen-Pfalz hat eine neue Frau an der Spitze. Angelique Kapper, seit 2017 Kreisvorsitzende der Frauen-Union Frankenthal, wurde am Freitag mit großer Mehrheit zur neuen Bezirksvorsitzenden gewählt. Das teilt Kapper am Sonntag mit. Die 54-Jährige folgt damit auf Dorothea Schäfer, Landrätin im Landkreis Mainz-Bingen, die das Amt seit 2002 inne hatte. Kapper will gemeinsam mit dem neu gewählten Bezirksvorstand neue Themenfelder besetzen möchte. „Als Frauen-Union müssen wir uns stärker in gesellschaftliche Themen mit einbringen. Wir müssen sichtbarer, hörbarer und unbequemer werden und uns stärker als bisher mit anderen CDU-Organisationen vernetzen, um Frauen für uns gewinnen zu können“, so Kapper, die als Account-Managerin bei einem Pharmaunternehmen beschäftigt ist. Dem neuen Bezirksvorstand gehören zwölf Beisitzerinnen und mit Elke Schanzenbächer (Kreisverband Bad Dürkheim) und Michaela Langner (Kreisverband Worms-Stadt) zwei gleichberechtigte Stellvertreterinnen an. Zum Bezirksverband gehören laut Kapper 18 aktive Kreisverbände.