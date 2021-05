Eingeladen wird man derzeit ja kaum. Dimitri Vojnov tut es trotzdem. Der Künstler bittet zu einem Teekränzchen. Die Inszenierung seiner Werke im Schaufenster des ehemaligen Juweliergeschäfts Geiger in Frankenthal beinhaltet eine zweite Einladung – die an seine Vorbilder. Und auch das ist eine künstlerische Inszenierung.

Einladung Nummer eins ist die komplette Auslage in der Speyerer Straße 14: ein Biedermeiertisch mit Stühlen. Der Tisch ist zur Teezeit liebevoll mit Porzellan und Gebäck gerichtet. Die Requisiten hat die Frankenthaler Kunstkoordinatorin Nicoleta Steffan aus dem Fundus des Kaufhauses Birkenmeier ausgeliehen, als Kulisse für die mittlerweile dritte Ausstellung, die sie in dem leerstehenden Ladenlokal im Rahmen der Aktion „Raum für Kunst“ organisiert.

Die Szene wirkt wie einem Theaterstück entnommen. Es scheint, als hätten die Gäste ihre beschauliche Teestunde kurz unterbrochen und würden gleich wieder Platz nehmen in der guten Stube, die mit Gemälden Vojnovs geschmückt ist. „Dem Besucher soll vermittelt werden, wie schön es sich mit der Kunst leben lässt“, erklärt Steffan.

Beispiel für eine Probehängung

Diese Form der Inszenierung sei ein des Öfteren verwendeter Kniff der Präsentation von Kunst in Ausstellungen und soll nebenbei noch eine andere Geschichte erzählen: „Kunst existiert nicht nur in Museen, Galerien und Ateliers. Wir leben mit ihr in den eigenen vier Wänden – ganz besonders in diesen Tagen, die uns in die Privatsphäre verbannen“, betont Steffan. Im Kunsthandel sei es gängige Praxis, dass ein Interessent ein Kunstobjekt auf Wunsch eine Weile ausleihen darf. „Das nennt man Probehängung“, erläutert die Frankenthalerin. So lasse sich herausfinden, ob sich das Kunstwerk zu Hause gut einfügt. Die Inszenierung sei daher auch ein Beispiel für eine solche Probehängung.

Die zweite Einladung verbirgt sich in einem Teil von Vojnovs Bildern: „Einladung an meine Lehrer“ heißt eine Gemäldeserie von ihm, die neben einigen surrealistischen Frauenporträts in Frankenthal zu sehen sind. Diese spiegelt Vojnovs innere Zwiesprache mit großen Meistern wie Dürer, Rembrandt, Picasso und Dalí wider. Noch deutlicher wird seine Absicht in einem Film, der auf der Videoplattform Youtube zu sehen ist. Darin lädt der Künstler seine Meister zu einer fiktiven Geburtstagsparty ein.

Die Magie der Bilder

Die Lehrer, die Dimitri Vojnov in seiner bulgarischen Heimat tatsächlich unterrichtet haben, tauchen weder in dem Film noch in der Bilderserie auf. „Von meinen Professoren der Akademie der schönen Künste in Sofia habe ich höchstens gelernt, wie man den Pinsel sauber macht“, erklärt der 74-Jährige im Gespräch mit der RHEINPFALZ und lacht. „Sie wollten, dass ich ihrer Ästhetik folge. Aber ich habe schon immer so gemalt, wie ich wollte.“ Vojnov, der seit knapp 35 Jahren im hessischen Kelkheim lebt, bezeichnet sich als „Maler von Geburt an“. Schon als Kleinkind sei es sein größter Genuss gewesen, „mit der Magie von Bildern zu spielen“.

Seinen ersten Erfolg als Künstler habe er bereits mit sieben Jahren gehabt. „Ich habe eine nackte Frau gemalt, obwohl ich zu dieser Zeit noch nie eine gesehen hatte“, erinnert sich Vojnov. Er lebte damals im bulgarischen Städtchen Ressen. „Durch das Aktbild war ich in meiner Straße plötzlich berühmt.“

Auch als Schriftsteller aktiv

Frauen und Reminiszenzen an seine großen Vorbilder sind häufig wiederkehrende Motive im surrealistisch geprägten Schaffen des international bekannten Künstlers, der sich selbst als „Workaholic“ bezeichnet. Die Zahl seiner Werke schätzt er auf rund 2000. Sein Schwerpunkt liegt zwar auf Ölgemälden, doch auch Zeichnungen, Skulpturen und Keramiken zählen zu Vojnovs künstlerischem Repertoire. Auch als Schriftsteller ist er tätig: Bislang hat er drei selbst illustrierte Erzählbände veröffentlicht. „Ich bin ein Geschichtenerzähler, ich male Geschichte. Und ab und zu schreibe ich sie auf“, erklärt Vojnov.

Sein jüngstes Buch „Die schöne Bäckerin aus dem Taunus“, das in der Kelkheimer Edition Pauer erschienen ist, enthält eine Anekdote aus Vojnovs Jahren am Kunstgymnasium in Sofia: Ein Mitschüler aus reichem Hause tauschte eine Levis-Jeans gegen ein Bild Vojnovs. Echte Jeans waren im kommunistischen Bulgarien eine Rarität. Und so machte Vojnovs Mutter aus der Markenhose ein Geschäftsmodell – die Jeans wurde tageweise an Freunde und Verwandte gegen Gebühr vermietet.

Vojnovs Werke sind von Dienstag, 9. Februar, bis 2. März im ehemaligen Juwelierladen Geiger zu sehen. Auch im Frankenthaler Kunsthaus werden demnächst seine Bilder ausgestellt: vom 29. Mai bis 27. Juni.

In loser Folge stellen wir Künstler vor, deren Arbeiten in den nächsten Wochen im Schaufenster in der Speyerer Straße 14 in Frankenthal zu sehen sind.