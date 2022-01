In zwei Fällen wurde am 1. Januar die Polizei gerufen, weil ein Streit unter Partnern eskaliert war. Eifersucht war laut Bericht der Auslöser dafür, dass ein 25-Jähriger gegen 20 Uhr seine gleichaltrige Freundin zunächst mit dem Kopf gegen die Wand schlug, sie im Anschluss am Arm packte und zu Boden warf. Am Boden liegend soll der Beschuldigte die Frau mit beiden Händen für mehrere Sekunden gewürgt haben. Die junge Frau begab sich mit Würgemalen am Hals sowie Kratzwunden an den Armen und Händen in ärztliche Behandlung. Gegen ihren Freund wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Er darf die gemeinsame Wohnung zehn Tage lang nicht betreten und in dieser Zeit auch keinen Kontakt zu der 25-Jährigen aufnehmen.

Stark betrunken soll ein 37-Jähriger gewesen sein, als er gegen 17.50 Uhr seine 36 Jahre alte Ehefrau mit der flachen Hand ins Gesicht schlug, nachdem ein verbaler Streit eskaliert war. Ein Atemalkoholtest ergab 1,9 Promille. Auch diesem Mann droht ein Strafverfahren wegen Körperverletzung, er wurde ebenfalls aus der gemeinsamen Wohnung verwiesen.