Weil der Kassiererin in einer Tankstelle in der Heßheimer Straße der torkelnde Gang einer Kundin aufgefallen ist und sie die Polizei verständigte, hat eine 59 Jahre alte Autofahrerin jetzt den Führerschein los. Den Angaben der Beamten zufolge war die Frau am Dienstag gegen 18 Uhr in den Shop gekommen, um Alkohol zu kaufen. Die 59-Jährige fuhr zwar zunächst davon, eine Streife traf sie laut Polizei allerdings bei sich zu Hause an. Eine Atemalkoholkontrolle vor Ort habe einen Wert von 1,7 Promille ergeben und damit weit jenseits der Grenze zur absoluten Fahruntüchtigkeit (1,1 Promille).