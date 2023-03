Gespuckt und um sich getreten hat nach Angaben der Polizei Frankenthal am späten Montagnachmittag eine 39 Jahre alte Frau, als Beamte der Inspektion sie und ihren 48-jährigen Begleiter in der Straße Am Kanal erst kontrollieren und wegen ihres gewaltbereiten Verhaltens fesseln wollten. Der Pressemitteilung zufolge waren die beiden aus dem Raum Frankenthal gegen 17.10 Uhr Zeugen aufgefallen, weil der Mann der Frau zu Fuß gefolgt sei, sich ihr gegenüber aggressiv verhalten und mehrfach versucht habe, sie festzuhalten. Der Hintergrund laut Polizei: ein Beziehungsstreit, dessen Anlass allerdings nicht bekannt sei. Den daraufhin entsandten Funkstreifen gegenüber hätten sich beiden Beteiligten „unmittelbar hochaggressiv“ gezeigt und und aufgebäumt. Bei der folgenden Festnahme habe die offenbar alkoholisierte Frau Widerstand geleistet, indem sie nach einem Polizisten trat und im weiteren Verlauf versuchte, dessen Kollegin einen Kopfstoß zu verpassen. Die Beamten blieben unverletzt. Der Frau sei eine Blutprobe entnommen worden. Gegen sie liefen nun entsprechende Strafverfahren. Die Polizei sucht mögliche weitere Zeugen des Geschehens. Kontakt: Telefon 06233 3130, E-Mail pifrankenthal@polizei.rlp.de.