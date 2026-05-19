Am kommenden Pfingstwochenende vertiefen die Lambsheimer weiter ihre Beziehungen zu den Menschen in der französischen Partnergemeinde. Aus St. Georges sur Baulche im Burgund werden am Freitag, 22. Juni, etwa 25 Gäste anreisen und am Pfingstmontag wieder aufbrechen. Das kündigt die Vorsitzende des Lambsheimer Freundschaftskreises, Beate Bohlander, an.

Sie und ihre Vereinskollegen haben ein Programm erstellt, das auch andere Orte der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim einbezieht. Dem Sektempfang im Lambsheimer Rathaus in der Mühltorstraße folgen am Samstag eine Stadtführung, ein Mittagessen und eine Brauereibesichtigung in Worms. Am Sonntag frühstücken die Gäste und Gastgeber Bohlander zufolge gemeinsam in der Friedenshalle in Großniedesheim, bevor in einem umweltthematischen Film auf Deutsch und Französisch die „Geheimnisse der Smartphones“ gelüftet werden.

Nach einem Besuch des Heimatmuseums und des jüdischen Friedhofs in Heuchelheim wird der Partnerschaftsbesuch in der Halle des Gesang- und Musikvereins Lambsheim mit einem Menü und Tanzmusik abgeschlossen. Bezuschusst wird das Programm laut Bohlander vom deutsch-französischen Bürgerfonds, der seit 2020 solche Begegnungsprojekte fördert und zu gleichen Teilen von der Bundesregierung und der französischen Regierung finanziert wird.