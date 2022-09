Weil in der Franz-Nissl-Straße ein Kran aufgestellt wird, ist die Fahrbahn laut Stadt am Montag, 26., und Dienstag, 27. September, südlich des Kreuzungsbereichs Veldenstraße gesperrt. Während der Arbeiten werde die Einbahnstraßenregelungen in der Straße Am Eiskeller aufgehoben, um Anliegern die Zufahrt zu ermöglichen. Die Veldenstraße wird für die Dauer der Arbeiten zur Sackgasse.