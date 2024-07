Bei der vorgezogenen Parlamentswahl in Frankreich hat am Sonntag in der ersten Abstimmung ein Großteil der Wähler in der Frankenthaler Partnerstadt Colombes Vertretern linker Parteienbündnisse seine Stimme gegeben. Einen klaren Ausgang gab es im ersten Wahlbezirk der französischen Industriestadt im Großraum von Paris. Hier hat Elsa Faucillon für die linke Union de la gauche (UG) mit 57,5 Prozent die absolute Mehrheit erobert. Die Wahlbeteiligung lag bei 64 Prozent. Das Parteienbündnis Ensemble von Präsident Emmanuel Macron, das mit Frédéric Sarkis ins Rennen ging, landete mit 18 Prozent abgeschlagen auf Platz zwei. Knapp dahinter mit 14,3 Prozent: die Rechtsnationalen vom Rassemblement National (RN) von Marine Le Pen.

Im zweiten Wahlbezirk von Colombes wird es am 7. Juli eine Stichwahl zwischen Konservativen und Linken geben. Thomas Lam holte für die Republikaner fast 42 Prozent. Knapp dahinter landete die linke UG-Bewerberin Francesca Pasquini mit rund 37 Prozent. Die Union de l’extreme droite (Vereinigung der extremen Rechten) mit Anne-Caroline Gallimard erhielt 14 Prozent der Stimmen. Mit über 76 Prozent war die Wahlbeteiligung hier noch einmal deutlich höher als im ersten Bezirk.

Im Vergleich zur Wahl 2022 ist der Rückhalt für die Partei des Präsidenten in Colombes massiv gesunken: Damals holte der Kandidat von Ensemble mit 44 Prozent im zweiten Wahlbezirk die Mehrheit, im ersten landete seine Parteikollegin mit 38 Prozent hinter der damaligen Siegerin Elsa Faucillon (62 Prozent), die nun erneut das Mandat eroberte.

In Colombes leben rund 90.000 Menschen. Die Stadt liegt rund zehn Kilometer nordwestlich des Pariser Stadtzentrums im Département Hauts-de-Seine. Die Partnerschaft zwischen Colombes und Frankenthal besteht seit dem Jahre 1958 und gehört zu den ersten deutsch-französischen Städtepartnerschaften in Rheinland-Pfalz.