Von den massiven Unruhen in Frankreich war auch Colombes betroffen. Die 80.000-Einwohner-Gemeinde westlich von Paris ist seit 1958 Partnerstadt von Frankenthal. Auslöser der landesweiten Proteste war der Tod eines 17-Jährigen, der am 27. Juni bei einer Kontrolle durch den Schuss eines Polizisten starb. Der Getötete, der aus dem Pariser Vorort Nanterre stammte, habe Angehörige und Freunde in der etwa fünf Kilometer entfernten Stadt Colombes gehabt, sagte der Frankenthaler Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) vergangene Woche im Stadtrat. Nach mehrtägigen Ausgangssperren seien die Krawalle, bei denen Autos brannten und Geschäfte geplündert wurden, zuletzt abgeflacht. Allerdings werden laut Medienberichten rund um den französischen Nationalfeiertag am 14. Juli erneut Ausschreitungen befürchtet, viele Gemeinden haben geplante Feierlichkeiten abgesagt.

Patrick Chaimovitch, grüner Bürgermeister von Colombes, hatte gegenüber der ARD Ende vergangener Woche kritisiert: „Unser Budget wird seit Jahren schrittweise ausgehöhlt; auch das der Vereine und lokalen Verbände. Uns steht das Wasser bis zu Hals. Diese Tendenz fing schon vor Macron an, aber sie hat sich in den letzten Jahren eindeutig verschärft.“