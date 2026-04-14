Neue Automaten und viel Verwirrung: Die moderne Technik hat viele unter Stress gesetzt. Damit liefert die Stadt die Pointe für die nächste Fasnacht, findet Claudia Wößner.

Wenn ein Blick mehr sagt als tausend Worte: „Ich will doch nur zum Bäcker!“ Ja, da stand er, der arme Tropf. Vor dem neuen Parkautomaten in der unteren Speyerer Straße in Frankenthal. „Wissen Sie, wie das geht?“ Hmm. Auch nicht ganz genau auf den ersten Blick. Aber man drückt sich auf den Tasten halt so durch. Irgendwie. Bis man zum Ergebnis kommt. „Was für ein Glück, dass Sie gerade hier standen“, sagt der ältere Mann und hastet zu seinen Brötchen und Croissants.

Mensch Frankenthal, was ist da in den vergangenen Wochen nur losgewesen an, vor und neben den Parkautomaten dieser Stadt? Wir haben es häufiger beobachten können, dieses merkwürdige Phänomen, wenn sich in der Straße auf einmal eine kleine Menschenansammlung bildet und alle etwas hilflos in das Display eines Geräts mit dem Aufdruck „P“ schauen – auf der Suche nach der Antwort, wie man zu seinem Parkschein kommt.

Mehr zum Parken in Frankenthal

Nach Protest gegen Parkregelung: In Speyerer Straße darf wieder länger geparkt werden

Stadtklinik in Frankenthal: Parken kostet künftig Geld

Automaten: Parken in Frankenthaler Innenstadt soll teurer werden

Wenn die Technik den Menschen überfordert

In der Forschung ist in den vergangenen Jahren das schöne Wort „Technostress“ aufgekommen. Gemeint ist damit der Stress, der bei Menschen in alltäglichen Situationen entsteht, wenn sie mit neuer Technik in Berührung kommen und sich dabei überfordert oder zumindest hochgradig unsicher fühlen. Was Technostress ist, konnte man am Beispiel von Frankenthals neuen Parkautomaten und seinen überforderten Nutzern durchexerzieren.

An dieser Stelle sei ausdrücklich denjenigen Dank gesagt, die in ganz vielen Fällen geholfen haben und die sonst nur allzu oft nicht allzu zuvorkommend behandelt werden: den Politessen dieser Stadt. Mit welcher Engelsgeduld haben sie die Bedienung der neuen Parkautomaten erklärt! Chapeau! Hut ab auch vor den beiden Führungskräften, die fleißig Anleitungen aufgeklebt haben.

Verunglückte Salami-Einführung

Das war es aber auch schon mit dem Lob für die Stadt. Ei, ei, ei. Die Einführung der neuen Parkautomaten und der Parkgebühren war eine ziemlich verunglückte Salami-Einführung. Immer schön scheibchenweise.

Ab wann sollen die neuen Parkgebühren gelten? Wenn die neuen Parkautomaten aufgestellt sind. Im Laufe des ersten Quartals. Nein, doch nicht. Die neuen Geräte müssen erst eingerichtet werden. Nach einer Übergangsphase gelten die neuen Gebühren voraussichtlich in fünf bis sechs Wochen. Nein, auch das nicht. Der 1. Mai ist nun die Zielmarke.

Und warum müssen die Autofahrer jetzt zum Parken ihr Kennzeichen eingeben? Und warum kann zum Beispiel in der Speyerer Straße nur noch eine halbe Stunde geparkt werden und nicht mehr eine Stunde? Und wo bitte ist denn die Brötchentaste, von der alle reden? Verwirrung allenthalben.

Analoge Anleitung längst überfällig

O Stadt, du hättest dir sehr viel Ärger und sehr viel Moderationsarbeit in den sozialen Medien ersparen können, wenn diese Salamitaktik nicht gewesen wäre. Ja, das Rathaus hat – so wie im Fall der Speyerer Straße, wo Anwohner und Geschäftsleute gegen die neue Regelung protestiert haben und ab dem 1. Mai wieder die Höchstparkdauer von einer Stunde gilt – schnell reagiert. Auch die Aufkleber sind richtig und wichtig. Aber sie kommen spät. Die analoge Anleitung war längst überfällig.

Erinnern Sie sich noch an das Feuerwerk beim Jubiläumsstrohhutfest im vergangenen Jahr? Wahrscheinlich nur schwer. Denn wie die meisten dürften Sie es nicht gesehen haben. In der Fasnacht war das Feuerwerk, das keines war, ein Hit. Und die Parkautomaten? Die liefern gleich die nächste Pointe. „Wissen Sie, wie das geht?“ wird der Satz der Saison – nur dass er dann im Fasnachtskostüm fällt.