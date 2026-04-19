Epischer Auftakt zum Start in den zweiten Saisonabschnitt: Zweitligist TG Frankenthal gewinnt Heimduell mit dem HC Ludwigsburg nach Penalty-Shootout.

Was für ein dramatischer Auftakt zur Mission Klassenerhalt: Zweitligist TG Frankenthal geht im Heimduell mit dem HC Ludwigsburg nach 1:2-Halbzeitrückstand mit 3:2 in Front, kassiert dann aber im Schlussviertel den Gegentreffer zum 3:3-Endstand nach dem Ende der regulären Spielzeit. Im Penalty-Shootout zog TG-Trainer Timo Schmietenknop den Joker und schickte Oliver Scharfenberger für Julius Wagner zwischen die Pfosten. Der Joker stach und sicherte der TG mit tollen Paraden den Zusatzpunkt.

„Wir haben ja in den vergangenen Jahren schon gesehen, dass mir Siebenmeter und Penalties sehr gut liegen. Und ich freu’ mich dann, dass ich die Mannschaft unterstützen kann“, sagte Scharfenberger, der zum Auftakt des Shootouts den Schuss des Ludwigsburgers Matthias Schurig mit dem rechten Fuß parierte. Den Auftakt machten zunächst die Gäste, Frankenthal musste nachlegen. Tim Zeyher (4:4) und Lars Schreiner (5:5) trafen für die TG, nach dem Julius Plötz (3:4) und Schurig per Siebenmeter (4:5) für den HCL erfolgreich waren – Scharfenberger soll zuvor im Duell mit Raphael Schmidt „zu aktiv in den Ball reingegangen sein“, wie der Torhüter erläuterte.

Yannick Koch nervenstark

Oliver Scharfenberger wehrte dann zwar Caspar Stenglers Penalty regelkonform ab, aber der Frankenthaler Jakob Schönfeld scheiterte am Gästekeeper Leo Fili. Lars Fischer brachte Ludwigsburg mit 6:5 in Front, Yannick Koch musste als letzter Schütze für die TG verwandeln – und er zeigte keine Nerven – 6:6.

Ludovico Melideo trifft zum 2:2 für die TG Frankenthal. Foto: Bolte

Die zweite Runde eröffnete Tim Zeyher, der diesmal aber nicht verwandelte. Scharfenberger musste den nächsten Versuch des HCL abwehren und tatsächlich behielt er im Duell mit Julius Plötz erneut die Oberhand. Dann trat Lars Schreiner für die TG an und traf. Als Scharfenberger Lasse Fischers Versuch vereitelte, brachen auf dem Jahnplatz alle Dämme.

Gäste zunächst im Vorteil

„Wir hatten heute einen sehr, sehr guten Gegner, der taktisch extrem fit war. Die haben auch ein, zwei Lösungen gefunden, die wir so eigentlich verhindern wollten“, kommentierte Timo Schmietenknop das packende Duell, das die Gäste in den ersten beiden Spielvierteln im Vorteil sah. Das Momentum lag aufseiten der Gäste, die in der siebten Spielminute durch Simon Köhler aber doch etwas überraschend in Führung gingen, denn zuvor hatten sich beide Mannschaften gegenseitig neutralisiert. Die erste Zeitstrafe gegen den HCL – Malte Lindenthal musste nach einer Grünen Karte (12.) für zwei Minuten vom Feld – nutzte Jan Bottke noch in derselben Minute zum 1:1-Ausgleich.

Auch das zweite Viertel sah überlegene Gäste, die aber auch ihre Strafecken Nummer zwei und drei nicht verwerteten. Dennoch gingen sie erneut in Führung, als erneut Simon Köhler in der 20. Minute zum 2:1 traf. Im dritten Viertel drehten die Frankenthaler aber auf, spielten schnell und selbstbewusst nach vorne und wurden belohnt, als Melideo in der 39 Minute zum 2:2 ausglich. Es waren vor allem Tim Zeyher und Kapitän Jonas Stroh, die das Frankenthaler Spiel ankurbelten und den Gegner unter Druck setzten. Ihrer Kooperation entsprang auch das Tor zur erstmaligen Führung in der 45. Minute. Zeyher tankte sich energisch in den gegnerischen Schusskreis, passte quer auf Stroh, der sicher zum 3:2 traf.

Becker fiebert mit

„Wir haben uns sehr gut rangekämpft. Man hat aber gemerkt, dass uns allen im letzten Viertel ein bisschen Luft gefehlt hat, auch den Innenverteidigern. Da habe ich mich dann aber auch nicht mehr getraut zu wechseln. Das war vielleicht ein Fehler“, gestand Schmietenknop ein. Amaury Rouquette nutzte das zum 3:3 (56.) aus. „Am Ende ist das Ergebnis nicht optimal. Aber wir sind gut diese Restsaison gestartet und punktgleich mit Nürnberg und Ludwigsburg. Wir haben’s jetzt mehr oder weniger wieder in der eigenen Hand. Es bleibt weiter sehr, sehr schwer, aber wir sind auf einem guten Weg“, betonte Schmietenknop.

Zum Zuschauen verdammt war der Frankenthaler Topspieler Sven Becker, der wegen eines Knorpelschadens im linken Knie lange ausfällt und am Donnerstag operiert wurde. „Es ist schon schwer zuzuschauen, wenn man nicht eingreifen kann. Umso mehr freut es mich, dass wir zwei Punkte geholt haben“, sagte der 32-Jährige, der erst einmal zu einer Hockeypause von neun bis zwölf Monaten verdammt ist. „Man probiert aber alles, um dann auf jeden Fall wieder einsteigen zu können“, versprach er.