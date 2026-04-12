Baujahr 1953, fast alles funktioniert noch: Die historische Drehleiter der Feuerwehr Frankenthal ist umgezogen. Wo das Fahrzeug jetzt zu sehen ist.

Sie ist 73 Jahre alt, Baujahr 1953 und heißt „Caroline“. Könnte diese alte Lady aus Frankenthal sprechen, hätte sie sehr viel zu erzählen – von unzähligen Einsätzen, langen Nächten, brenzligen Situationen. Aber sicher auch von schönen Momenten, wenn Menschen in Not gerettet wurden.

„Caroline“ ist die historische Drehleiter der Feuerwehr Frankenthal. Für viele ist sie nicht nur ein altes Einsatzfahrzeug, sondern ein rollendes Stück Stadtgeschichte. Viel Charme, ein bisschen Patina und eine ordentliche Portion Nostalgie, all das vereint die ältere Dame, wenn man sich ihr rotes Äußeres betrachtet.

Hier steht „Caroline“ noch vor der Feuerwache am Frankenthaler Nordring. Screenshot: Feuerwehr Frankenthal/oho Hier wird noch von Hand gekurbelt. Screenshot: Feuerwehr Frankenthal/oho „Caroline“ ist Frankenthal treu geblieben. Sie steht nun bei der Firma Bürkle. Screenshot: Feuerwehr Frankenthal/oho Foto 1 von 3

Und nun können auch Frankenthaler einen Blick auf sie werfen, die sie wahrscheinlich noch nie zuvor gesehen haben. Seit Ende März steht „Caroline“ bei der Firma Bürkle, wie die Feuerwehr berichtet. Dort hat sie vorübergehend ein neues Zuhause gefunden und kann durch das Schaufenster bestaunt werden.

Umzug wegen Platzmangels

Der Umzug von der Feuerwache am Nordring war deshalb notwendig, weil dort Platzmangel herrscht. Es wird Raum für moderne Fahrzeuge gebraucht. „Caroline“ ist seit mehr als 40 Jahren nicht mehr im Dienst. 1984 wurde sie ersetzt, war aber in ihrem Ruhestand noch bei der Feuerwehr untergestellt.

„Auch wenn sie nicht mehr auf dem neuesten Stand der Technik ist, sind wir noch mächtig stolz auf unsere alte Lady“, erklärt die Feuerwehr. So gut wie alle Funktionen seien noch intakt. „So sind beispielsweise das Blaulicht, das Betätigen der Klingel und das Aufstellen, Drehen und Ausfahren unserer Drehleiter noch möglich.“

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Noch als Hochzeitsauto im Einsatz

„Caroline“ sei ein besonderes Schmuckstück. Sie wird bei Veranstaltungen ausgestellt und ist ein beliebtes Fotomotiv. Heiraten Feuerwehrleute, ist sie manchmal auch noch als Hochzeitsauto im Einsatz. Trotz ihres fortgeschrittenen Alters ist die Dame also immer noch diensttauglich. Zumindest im Großen und Ganzen. Ein Hingucker ist sie aber auf alle Fälle. Und einen Platz im Herzen der Feuerwehrleute hat die Legende sicher.

Ein Stück Identität der Feuerwehr Frankenthal

Die Feuerwehr ist der Firma Bürkle deshalb sehr dankbar, dass sie „Caroline“ dort unterstellen können. Schließlich ist die alte Lady auch ein Stück Identität der Frankenthaler Feuerwehr. Als treuer Begleiter der Brandschützer über Jahrzehnte soll sie noch ein bisschen im Rampenlicht stehen und bei der Firma Bürkle ihre Bühne bekommen. Vor allem aber: „Caroline“ bleibt auch nach dem Umzug eine Frankenthalerin.