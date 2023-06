Favour Aikins vom Leichtathletik Club (LAC) Frankenthal sicherte sich bei den U18-Rheinland-Pfalz-Meisterschaften der Leichtathleten in Ingelheim den zweiten Platz im 100-Meter-Finale.

Kimberly Metz kam ebenfalls in den Endlauf. Tim Stölzle von der TG Frankenthal qualifizierte sich im Dreisprung für die süddeutsche Meisterschaft. Favour Aikins qualifizierte sich im Vorlauf mit der schnellsten Zeit (12,44 Sekunden) für den Endlauf. Hier belegte sie in einem sehr starken Teilnehmerfeld den zweiten Platz in 12,62 Sekunden, direkt hinter Mia Louisa Schmitz (12,48/ LG Idar-Oberstein). Kimberly Metz startete über 100 Meter bei den Frauen und qualifizierte sich trotz müder Beine vom Strohhutfest in 12,79 Sekunden für den Endlauf.

Von der TG Frankenthal startete Tim Stölzle als einziger Athlet. Über 100 Meter lief er 12,24 Sekunden und verpasste als Achter knapp den Endlauf. Über 200 Meter kam er in 25,28 Sekunden auf den sechsten Platz. Im Dreisprung machte er es spannend und sprang im letzten Versuch 12,14 Meter weit. Dies bedeutete nicht nur die Vizemeisterschaft, sondern auch die Qualifikationsnorm für die süddeutschen Meisterschaften am 24. Juni in Ulm.