Aaron Seider macht Deutsch-Pop und ist bei der neuen Staffel von DSDS dabei. Der 21-Jährige erzählt, wie er das Casting mit Dieter Bohlen, Bushido und Isi Glück erlebt hat.

Aaron Seider macht gerade eine Ausbildung zum Fachinformatiker. Aber der große Traum des jungen Frankenthalers ist ein anderer: Er will im Musikgeschäft durchstarten. Die Menschen mit seiner Stimme begeistern. Und vielleicht sogar Deutschlands neuer Superstar werden.

Der 21-Jährige hat sich bei der Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ (DSDS) beworben und durfte tatsächlich vorsingen – vor Pop-Titan Dieter Bohlen, Rapper Bushido und Partyschlager-Sängerin Isi Glück, der neuen Jury von DSDS. Die 22. Staffel des TV-Dauerbrenners startet jetzt am Karsamstag. Und in der zweiten Folge, die am Dienstagabend, 7. April, auf RTL ausgestrahlt wird und ab Samstag schon im Stream bei RTL+ abgerufen werden kann, ist Aaron Seider zu sehen.

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Im DSDS-Casting: „Ich war mega aufgeregt“

Die Sendung ist eine Aufzeichnung. Das Casting, bei dem Seider mit dabei war, ging bereits im vergangenen Jahr über die Bühne. „Ich fand es ganz cool“, erinnert sich der Frankenthaler. „Aber ich war mega aufgeregt, meine Stimme hat richtig gezittert, mein ganzer Körper.“ Doch ausgerechnet beim Casting war Seider nicht topfit. „Leider hat es mich erwischt, ich war voll erkältet. Die Nase zu, ein bisschen Halsschmerzen.“

Aaron Seider macht Deutsch-Pop und spielt dazu Gitarre. Foto: RTL/Stefan Gregorowius/oho

Trotz Erkältung nicht aufgegeben

Trotzdem hat er nicht aufgesteckt und hat sich gedacht: „Let’s go, einfach durchziehen.“ Sein Ziel war es, das Beste daraus zu machen. Ob das gereicht hat, um in den Recall zu kommen? Das darf Aaron Seider vorab nicht sagen. Aber er lässt durchblicken, dass er es nicht bereut hat, sich der Herausforderung zu stellen. „Ich wollte es einfach mal versuchen und habe mich beworben.“

Der Weg zum Recall ist anspruchsvoll: Selbst ein dreifaches Jury-Ja bedeutet längst nicht mehr das automatische Weiterkommen in die nächste Runde. Wer mindestens zwei Ja-Stimmen von der Jury bekommt, landet zunächst im „Golden Room“. Dort verfolgen alle Teilnehmer die Auftritte ihrer Konkurrenz. Am Ende wird es ernst: Alle müssen noch einmal vor die Jury treten und im sogenannten Sing Off beweisen, dass sie den Einzug in den Recall verdient haben.

Deutsch-Pop ist Seiders Leidenschaft

Seider, der in Frankenthal auf die Robert-Schuman-IGS ging, hat sich schon immer für Musik interessiert. Aber die Leidenschaft, selbst zu singen und sich dabei auf der Gitarre zu begleiten, entwickelte sich erst in den vergangenen zweieinhalb, drei Jahren. Kleinere Auftritte, etwa auf Weinfesten, hatte Seider schon. Aber das war kein Vergleich zum DSDS-Casting, bei dem der Musiker mit Deutsch-Pop überzeugen wollte.

Der 21-Jährige orientiert sich an Sängern wie Shawn Mendes, Wincent Weiss und Ed Sheeran. Mendes ist sein Idol: „Mir gefällt seine Musik, und sie ist einfach nachzuspielen.“ Einen Künstlernamen hat Seider nicht. Unter seinem Namen hat er einen Instagram-Auftritt, auch auf TikTok zeigt er, was er musikalisch draufhat. Sehr viel hat er sich selbst beigebracht. Der Musiker arbeitet kontinuierlich an sich, will sich demnächst weitere Impulse holen, eventuell bei einem Gesangslehrer. Doch zunächst wird Aaron Seiders DSDS-Auftritt ausgestrahlt. Der TV-Moment könnte ihm Chancen eröffnen, an die er bisher nicht gedacht hat.

Info

Die Folge 2 der neuen DSDS-Staffel mit Aaron Seider ist im Stream und im TV zu sehen. Als Stream kann die Folge vorab schon ab Samstag, 4. April, auf RTL+ abgerufen werden, im Fernsehen läuft die Folge am Dienstag, 7. April, ab 20.15 Uhr bei RTL.