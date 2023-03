Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Gegen den Frankenthaler, der Ende Juli 2020 seine 55-jährige Mutter mit Messerstichen getötet haben soll, ist nun Anklage erhoben worden. Das hat der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber auf RHEINPFALZ-Anfrage mitgeteilt.

„Es ist was passiert.“ Mit diesem Satz hatte sich ein 32-jähriger Mann am Morgen des 28. Juli kurz vor 7.30 Uhr beim Polizei-Notruf gemeldet. In den Räumen in der Frankenthaler Innenstadt,