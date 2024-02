Der Betrieb der Frankenthaler Tafel ist nur mithilfe von Freiwilligen und Spenden möglich. Darauf macht die Freie Wählergruppe (FWG) aufmerksam. Bei ihrer Weihnachtsaktion hat die FWG 1000 Euro für die Tafel gesammelt. Rund 1000 Kilogramm Lebensmittel würden bei der Tafel jeden Tag gesammelt, sortiert und für die Ausgabe vorbereitet, heißt es in einer Mitteilung der FWG. Wie viel Aufwand hinter dem von den Maltesern getragenen Angebot an Bedürftige stehe, sei vielen nicht bewusst. Zum Beispiel müssten die Faltkisten für Lebensmittel in regelmäßigen Abständen hygienisch einwandfrei gereinigt werden. Das kostet 50 Cent pro Kiste. Für den anstehenden Umzug ins frühere Impfzentrum in der Mörscher Straße 139 seien neue Kühltheken für 30.000 Euro angeschafft worden. Fahrzeuge müssten bezahlt und unterhalten werden. Ihre Spende sieht die FWG als Anregung an Bürger, sich selbst persönlich oder finanziell zu engagieren.