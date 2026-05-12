Vor der Sitzung des Frankenthaler Stadtrats lässt ein Ansinnen aufhorchen: eine Vorfestlegung bei der Vergabe von gleich drei Spitzenjobs. Zumal eine Begründung bislang fehlt.

Das digitale Ratsinformationssystem der Stadt Frankenthal ist eine prima Sache. Mit wenigen Klicks gelangen politisch Interessierte nicht nur auf den Sitzungskalender der städtischen Gremien. Sie können auch jede Ausschuss- und Stadtratssitzung anklicken und sich einen Überblick über die jeweilige Tagesordnung verschaffen.

Der Service aus dem Rathaus geht sogar noch weiter. Zu den einzelnen Tagesordnungspunkten kann in aller Regel die schriftliche Sitzungsvorlage der Verwaltung vorab heruntergeladen werden, wenn es gut geht, sogar schon deren Stellungnahme zu Anträgen und Anfragen der Fraktionen. Viel mehr Transparenz ist kaum zu erwarten.

Es sei denn, es handelt sich um die Besetzung der künftigen Beigeordnetenstellen in Frankenthal. Künftig werden es derer drei sein, mit großer Mehrheit hat der Stadtrat bereits der Vergrößerung des Stadtvorstands von einem Trio zu einem Quartett zugestimmt. Den Stadtvorstand bilden bislang Oberbürgermeister Nicolas Meyer ( FWG), Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) und Dezernent Bernd Leidig (SPD). Die Amtszeiten von Knöppel und Leidig laufen nächstes Frühjahr turnusmäßig aus.

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Grenzen der Transparenz

Alle Zeichen deuten darauf hin, dass diese Männerbastion bald aufgebrochen wird und eine Frau den Stadtvorstand verstärkt. Alles andere als der nächste politische Karrieresprung der FWG-Fraktionsvorsitzenden Tanja Mester (FWG) wäre eine faustdicke Überraschung. Auch ihre Gruppierung hat Transparenz in der Vergangenheit stets hochgehalten. Doch zur Mitgliederversammlung, in der sie Mitte März für die Position nominiert worden ist, wurde unter Ausschluss der Öffentlichkeit eingeladen. Man sei dem Wunsch gefolgt, mal unter sich debattieren zu können, so die Begründung.

Auf dem Weg ins Frankenthaler Rathaus soll Mester nun ein weiteres Hindernis aus dem Weg geräumt werden, wie sich der Tagesordnung für die Sitzung des Stadtrats am Mittwoch, 17 Uhr, im Congressforum entnehmen lässt. Die Tagesordnungspunkte 18 bis 20 tragen die Überschriften: Verzicht auf die Ausschreibung der Stelle des hauptamtlichen ersten, zweiten beziehungsweise dritten Beigeordneten der Stadt Frankenthal.

Ausnahme von der Regel

Und weiter? Mit welcher Begründung? Entgegen der Gepflogenheit im Ratsinformationssystem fehlt über diese nackte Information hinaus eine Vorlage, die Erläuterung dürfte vor Ort mündlich erfolgen. Auf Nachfrage ordnete eine Sprecherin der Stadt die Tops in das formale Prozedere hin zu einer Erweiterung des Stadtvorstands ein. „Die konkrete Ausgestaltung der Geschäftsbereiche, organisatorische Zuschnitte sowie weitere personelle und zeitliche Fragen sind nicht Gegenstand der aktuellen Beschlussfassungen. Diese Schritte erfolgen zu gegebener Zeit im weiteren Verfahren.“

Zulässig ist die Vorgehensweise. Die rheinland-pfälzische Gemeindeordnung gibt zwar vor, dass Stellen in einem Stadtvorstand grundsätzlich auszuschreiben sind. Doch keine Regel ohne Ausnahme: „Der Gemeinderat kann mit einer Mehrheit von zwei Dritteln der gesetzlichen Zahl seiner Mitglieder beschließen, dass von einer Ausschreibung abgesehen wird“, endet der einschlägige Paragraf. Auf diese Option will nun offensichtlich eine große Koalition aus FWG, CDU und SPD zurückgreifen und würde damit einen Wettbewerb mit externen Bewerbern umgehen.

Während bei der SPD Bernd Leidig als gesetzt gilt, bleibt es spannend, ob die CDU an Bernd Knöppel festhalten wird. Dem Vernehmen nach soll auch Fraktionsvorsitzender Martin Schuff Interesse an dem Amt haben, er sähe gerne einen ausgewiesenen Wirtschaftsdezernenten im Rathaus. Aber auch bei dieser Personalie hält man sich derzeit nach außen hin bedeckt.