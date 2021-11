Originale Stücke der Porzellanmanufaktur Frankenthal sind bei der Sonderführung „Das weiße Gold“ am Sonntag, 7. November, ab 14 Uhr im Schwetzinger Schloss zu sehen. Passend zum Themenjahr „Exotik – Faszination & Fantasie“ der staatlichen Schlösser und Gärten in Baden-Württemberg begeben sich die Besucher auf die Spuren des kostbaren Werkstoffs.

Es galt als das weiße Gold, doch wie Porzellan hergestellt wird, galt außerhalb Chinas lange als Geheimnis. Mit der Erfindung des Porzellans in Europa entstanden viele Manufakturen, auch in der Kurpfalz. Für Formen und Dekore war Ostasien jedoch weiterhin eine Inspirationsquelle. Die Meisterwerke im Kleinformat zeigen antike Götter, Szenen des höfischen Lebens oder der Jagd. Bei dem eineinhalb- bis zweistündigen Rundgang durch die Schlossräume zeigen Christoph Bühler, Agota Muzslai oder Ildikó Maaßen Beispiele kostbaren Porzellans aus der Frankenthaler Manufaktur, die von 1755 bis 1799 bestand und zu den bedeutendsten Produktionsstätten in Deutschland zählte.

Die Führung wird am Sonntag, 5. Dezember, 14 Uhr, ein weiteres Mal angeboten. Bei beiden Terminen können jeweils maximal 15 Besucher teilnehmen. Einzeltickets kosten zwölf Euro (ermäßigt sechs Euro), Familien zahlen 30 Euro. Eine Anmeldung unter Telefon 06221 658880 oder per E-Mail an service@schloss-schwetzingen.com ist erforderlich. Es gelten die aktuellen Hygienebestimmungen und die 3G-Regel.