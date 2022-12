Noch bis zum 31. Dezember, sind die „Zerbrechlichen Schönheiten der Frankenthaler Porzellanmanufaktur“ zu Gast in Schloss Erbach im Odenwald. Darauf weist die Stadtverwaltung hin. Damit schließt die Ausstellung eine Woche früher als angekündigt – aus Energiespargründen ziehe das Museum seine Winterpause vor. Hunderte Porzellanwerke wie Skulpturen, Geschirre, aber auch Vasen und Fehlproduktionen aus dem 18. Jahrhundert sind laut Stadt in der Sonderausstellung zu sehen. Während die wertvollen Exponate sonst in Vitrinen präsentiert würden, seien sie hier an ehemaligen Originalschauplätzen in Szene gesetzt. Zahlreiche der ausgestellten Werke sind Leihgaben des Erkenbert-Museums in Frankenthal. Besichtigungen ohne Führung sind an Wochenenden von 11 bis 17 Uhr möglich. Montags bis freitags werden Führungen durch die Sonderausstellung um 12, 15 und 16 Uhr angeboten. Erwachsene zahlen sechs Euro Eintritt. Weitere Informationen im Internet unter www.frankenthal.de/erkenbert-museum oder www.schloss-erbach.de.