Wer Frankenthaler Porzellan aus dem Erkenbert-Museum sehen will, das im Moment wegen Renovierung geschlossen ist, kann ab Sonntag in den Odenwald fahren. Ab 1. Mai wird ein Teil des Frankenthaler Porzellans aus dem Erkenbert-Museum in der Ausstellung „Zu Gast im Schloss. Zerbrechliche Schönheiten der Frankenthaler Porzellanmanufaktur“ im Schloss Erbach gezeigt. Bis 6. Januar sind dort rund 300 Objekte als üppige Tischdekorationen nach historischen Vorlagen sowie motivisch arrangierte Figuren, die Themen und Moden illustrieren, zu sehen.

Im Begleitprogramm zur Ausstellung erläutert Restauratorin Heidrun Narbeshuber aus dem Erkenbert-Museum 18. Mai die fachgerechte Bewahrung von Porzellan und Keramik. Maria Lucia Weigel, Leiterin des Erkenbert-Museums, berichtet am 6. Juli über den sanierungsbedingten, äußerst aufwendigen Auszug des Museums.

Kontakt



Die Ausstellung ist Samstag, Sonntag und an Feiertagen von 11 bis 17 Uhr geöffnet. Von Montag bis Freitag ist eine Besichtigungen nur mit Führung möglich. Weitere Informationen gibt es auf der Webseite www.schloss-erbach.de.