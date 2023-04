Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Großer Erfolg für den Frankenthaler Judoka Michel Adam: Der Kämpfer in Diensten des JSV Speyer wurde am Wochenende deutscher Meister in der Klasse bis 73 Kilogramm. Dabei besiegte er im Finale einen Gegner, gegen den es in der jüngeren Vergangenheit nicht so gut aussah.

Fünf Kämpfe, fünf Siege – mit dieser perfekten Bilanz hat sich der Frankenthaler Judoka Michel Adam den Titel bei den nationalen Meisterschaften in Stuttgart in der Klasse bis