Die Turniere in den Benelux-Staaten liegen den Frankenthaler Karateka offenbar. Nach dem guten Abschneiden in Almere in den Niederlanden am vorvergangenen Wochenende, brachten die Kämpfer des 1. Shotokan Karate Clubs Frankenthal auch vom Coupe International de Kayl in Luxemburg etliche Medaillen mit nach Hause. Jeweils Zweite im Kata (Formenlauf) wurden Anne-Marie Iskandaryan (WU13) und Xenia Eckert (WU11). Eckert verwies dabei ihre Vereinskollegin Nela-Mailiss Baumgärtel auf Platz drei. Ebenfalls Dritte wurden Henry Kölsch (MU10) und Alexander Michels (MU18).

Wacker haben sich auch die Kata-Anfänger des Vereins beim Turnier in Ilvesheim geschlagen. Anne-Catherine Müller gewann die Konkurrenz in der Altersklasse (WU9). Nico Deutsch wurde in der Klasse MU10 Dritter.