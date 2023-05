Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Vier Spiele, vier Siege, nur zwölf Matches verloren: Die Herren 50 des TC Grün-Weiss Frankenthal haben in der abgelaufenen Medenrunde ihre Gruppe in der Tennis-B-Klasse dominiert. Der Lohn: In der kommenden Saison dürfen sie in der A-Klasse aufschlagen.

Die Herren 50 des TC Grün-Weiss Frankenthal haben als ungeschlagener Meister den Aufstieg von der B- in die A-Klasse geschafft. Dabei wurde das 6:3 zum Standardergebnis für die Mannschaft von