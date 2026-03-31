Wenn demnächst in Frankenthal der Frühjahrsmarkt eröffnet wird, gibt es mit dem Fahrgeschäft „Shake“ ein Highlight. Was Besucher sonst noch wissen müssen.

Einmal durchschütteln, bitte! Wenn sich die Plattform dreht, die Gondeln vor und zurück kippen und die Musik dröhnt, macht „Shake“ das, was es soll: seine Fahrgäste ordentlich durchrütteln. Während einige dabei vor Lachen quietschen, sehen andere eher leichenblass aus.

So oder so: „Shake“ – um genau zu sein „The Real Shake“, wie die Maschine korrekt heißt – ist erneut die Attraktion auf dem Frühjahrsmarkt in Frankenthal. Sie zählt zu den 21 Fahr- und Spielgeschäften, die auf dem Röntgen- und dem Parsevalplatz stehen werden. Der Frühjahrsmarkt wird am Karsamstag, 4. April, eröffnet und geht bis Freitag, 10. April.

Auf dem Frankenthaler Frühjahrsmarkt darf sieben Tage lang gefeiert werden. Foto: Torsten Zimmermann/Pressestelle Stadt Frankenthal/oho

Frühjahrsmarkt: Aktionstag mit Ermäßigungen

Neben dem Highlight „Shake“ gehören unter anderem ein Autoscooter, Kinderkarussells, ein Kinderkettenflieger, Pfeilballonwerfen und Entenangeln sowie Imbissbetriebe, Süßwaren- und Eisstände zum Angebot.

Am Donnerstag, 9. April, gibt es einen Aktionstag. Auf dem Frühjahrsmarkt ist das meiste dann etwas günstiger als sonst. Die Gastrostände sind an allen sieben Tagen ab 11 Uhr geöffnet, andere Stände und Geschäfte am Samstag von 13.30 bis 22 Uhr, am Sonntag von 11 bis 21 Uhr, von Montag bis Donnerstag von 13.30 Uhr bis 21 Uhr sowie am letzten Tag, am Freitag, 10. April, noch einmal von 13.30 bis 22 Uhr.

„First Saturday“ und Street-Food-Festival

Der Frühjahrsmarkt fällt in diesem Jahr mit zwei weiteren Events in der Innenstadt zusammen. Das ist zum einen der nächste „First Saturday“. Der ist für Karsamstag, den Eröffnungstag des Markts, geplant. Handel und Gastronomie bieten an diesem Tag besondere Angebote an.

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Außerdem kann beim „First Saturday“ in mehreren Parkhäusern zwei Stunden lang kostenlos geparkt werden, und zwar in der Tiefgarage Willy-Brandt-Anlage, im Parkhaus am Bahnhof, im Parkhaus Birkenmeier/Hotel Central, im City-Center-Parkhaus, auf dem Parkplatz P7 Congressforum sowie auf dem Parkplatz am Brauhaus zur Post. Zum anderen ist da das Street-Food-Festival. Wenn der Frühjahrsmarkt am 10. April auf die Zielgeraden einbiegt, öffnen die Festivalstände direkt im Anschluss an den Wochenmarkt auf dem Rathausplatz. Wer will, kann an diesem Tag also gleich drei Freiluft-Veranstaltungen besuchen: Wochenmarkt, Street-Food-Festival und Frühjahrsmarkt.

Wo Besucher parken sollen

Damit der Frühjahrsmarkt aufgebaut werden kann, sind der Röntgenplatz sowie Teile des Parsevalplatzes ab Mittwoch, 1. April, gesperrt. Bis Sonntag, 12. April, wenn alle Geschäfte und Stände wieder abgebaut sind, kann dort nicht geparkt werden.

Die Stadt verweist für diese Zeit auf mehrere Ausweichparkplätze: den Parkplatz am Kanal, an der Sporthalle am Kanal, die Parkbuchten in der Benderstraße auf Höhe Rewe und hinter dem Stadion, den Meergartenweg und P6 Süd (Jahnplatz). Zudem wird laut der Verwaltung das Parken auf dem Gehweg in der Benderstraße geduldet.

Parken: Stadt kündigt Kontrollen an

„Die Parkplätze am Röntgenplatz sowie in der Bleichstraße stehen ausschließlich Anwohnern zur Verfügung, die dort wohnen und im Besitz eines gültigen Anwohnerparkausweises sind“, teilt die Stadt mit. Sie kündigt zugleich an, dass während des Frühjahrsmarkts verstärkt Kontrollen rund um den Röntgenplatz durchgeführt werden.

Anwohnerparkausweise würden auf Antrag ausgestellt. Der Antrag könne bei der Frankenthaler Stadtverwaltung beim Bereich Bürgerdienste, Ordnung und Umwelt – Abteilung Straßenverkehr – unter Angabe der Anschrift sowie des Kfz-Kennzeichens per E-Mail an die Adresse buergerdiensteordnungundumwelt@frankenthal.de gestellt werden.

Zufahrtssperre wird aufgestellt

Nach Angaben der Stadt ist die Zufahrt in die Bleichstraße nur von der Carl-Theodor-Straße und nur für Anwohner mit Anwohnerparkausweis möglich. Vor Ort soll eine Zufahrtskontrolle erfolgen. „Die Zufahrt über den Parsevalplatz in die Bleichstraße ist nicht mehr möglich“, informiert die Stadt. Dort wird eine Zufahrtssperre aufgestellt, die das Einfahren auf das Festgelände verhindern soll.

Eröffnung

Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU) wird den Frankenthaler Frühjahrsmarkt am Karsamstag um 16 Uhr im Biergarten der Familie Bernd Nickel eröffnen. Mehr zum Frühjahrsmarkt gibt es im Internet unter der Adresse www.frankenthal.de/frühjahrsmarkt.