Die Situation des Frühjahrsmarkts ist ein Spiegelbild der Gesellschaft. Angesichts globaler Krisen wächst die Sehnsucht nach besseren Zeiten.

Schon damals klagten Schausteller über hohe Umsatzrückgänge, als zwischen 2016 und 2018 der Frühjahrsmarkt vom Festplatz weichen musste. Nun kommt die angespannte Weltlage hinzu, in Deutschland bemerkbar etwa durch hohe Spritpreise. Das zeigt: Auch die Handlungsspielräume einer Stadtverwaltung sind begrenzt. Was bleibt, ist die Sehnsucht nach besseren Zeiten, nach Stabilisierung und nach einer Rückkehr auf den Festplatz für den Frühjahrsmarkt. Letztgenanntes dürfte perspektivisch machbar sein, sollte es bei der aktuellen Entwicklung der Flüchtlingsbewegungen bleiben. Mit Blick auf den Festplatz sollten sich die Verantwortlichen Gedanken machen, wie es gelingen könnte, im Fall einer erneuten Flüchtlingskrise eine bessere Lösung zu finden. Bis dahin heißt es für alle Beteiligten: Zähne zusammenbeißen.