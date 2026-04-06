Am Samstag hat der Frühjahrsmarkt auf dem Röntgen- und Parsevalplatz begonnen. Abends war der Andrang eher verhalten.

Samstagabend, kurz nach 19 Uhr: Jede Menge Lichter in allen Farben flackern, Schlager- und Popmusik ist schon ein ganzes Stück vom Festplatz entfernt zu hören, es klingt nach guter Stimmung. Doch auf dem Frankenthaler Frühjahrsmarkt angekommen, wird sichtbar, dass es nicht überall stimmungsvoll zugeht. Einige der Kinderkarussells haben bereits geschlossen, ein anderes dreht mit zwei kleinen Fahrgästen eine seiner letzten Runden. Daneben hüpfen zwei Mädchen laut kreischend auf der Trampolin-Anlage „Bungee Trampolin“.

Geschrien wird auch schräg gegenüber, immer dann, wenn an dem Fahrgeschäft „American Trip“ das Tempo schneller wird. Hier ist etwas mehr los. Einige Besucher schauen zu, wie die Fahrgäste sich in einer langen Reihe auf Einzelsitze setzen. Dann geht es los, die Sitzreihe bewegt sich nach links und gleichzeitig in einem Oval nach oben. Erst sieht es ganz gemütlich aus, doch die ersten Schreie erklingen, als die Richtung der Bewegung geändert wird. Die Schreie nehmen zu als die Fahrt immer schneller wird und Disconebel durch die Luft wabert. Fünf Euro kostet das Vergnügen mit leichtem Nervenkitzel.

Ein Hauch von Las Vegas bietet »American Trip«. Foto: Annegret Ries

Deutlich größer ist der am anderen Ende des Platzes bei „The Real Shake“, ein Fahrgeschäft, das mit seiner Größe und den Lichtern den Platz dominiert. Da werden die Fahrgäste richtig durchgeschüttelt, die Zweierkabinen kippen immer wieder um 180 Grad, sodass Fahrgäste mit dem Kopf nach unten hängen. Wie „American Trip“ ist auch „The Real Shake“ im US-amerikanischen Las-Vergas-Stil aufgemacht: Große Bilder von Pop- und Showstars, farbige Nebelschwaden und tausende bunter, blickender Lichter erzeugen eine Vegas-Atmosphäre in der Provinz. Der 23-jährigen Aylin und dem 27-jährigen Osman ist es nach der Fahrt „etwas schwindlig“. „Es ist aufregend, setzt Adrenalin frei“, erzählt Aylin. „Essen sollte man vorher nichts“, empfiehlt sie.

Schummelei beim Entenangeln

Ganz traditionell ist dagegen einige Meter weiter ein Stand zum Dosenwerfen. Der neunjährige Emil wirft mit aller Kraft Bälle auf eine Pyramide aus aufgeschichteten Blechdosen. Doch er trifft nicht wirklich. Der Papa donnert die Pyramide zielsicher weg und Emil darf sich einen Schlüsselanhänger aussuchen. „Nachmittags war mehr los“, erzählt Ramon Würtele aus Riedstadt, dessen Familie seit Generationen mit Dosenwerfen bei Festen ist. Mit dem ersten Tag des Frankenthaler Frühlingsmarkts ist er zufrieden. Nicht nur Kinder werfen an seinem Stand, sondern auch Ältere, die das Dosenwerfen an ihre Jugend erinnere. „Das ist für alle Altersgruppen, nur Jugendliche spielen leider nicht“, sagt Würtele.

Entenangeln, ebenfalls ein traditionelles Jahrmarkt-Vergnügen, können die Frühjahrsmarkt-Besucher ein paar Stände weiter. Ein kleines Mädchen fischt mit einer Art Angel bunte Plastikentchen aus dem Wasser und wirft sie in ein Körbchen. Heimlich holt die Mama mit der Hand eine Ente aus dem Wasser. „Ich habe heute schon zwei beim Schummeln erwischt“, erzählt Ziegeler. An der Unterseite der Entchen ist eine Punktzahl notiert, Ziegeler zählt die Punkte zusammen, je mehr Punkte, je größer der Gewinn. „Es sind vor allem Kinder, die Enten angeln, gelegentlich auch Erwachsene“, sagt Ziegeler.

Letzte Runde: Gegen 19 Uhr sind die meisten Kinderattraktionen bereits geschlossen. Foto: Annegret Ries

Kino, das bietet „7D Cineworld“ des Dürkheimer Schaustellers Daniel Beisel. „Das ist 3D-Kino mit Spezialeffekten“, erklärt Beisel. Mehr als 50 Filme, die jeweils etwa fünf Minuten dauern, habe er im Angebot. Da seien Filme für jedes Alter dabei. Dank einer 3D-Brille und einem Gerät, das etwa Wind und Wasser simuliert, sei die Filmvorführung wie eine Achterbahnfahrt. Auch Beisel bestätigt, dass der Markt nachmittags gut besucht gewesen ist.

Beim Weitergehen locken auf der einen Seite süße Churros, auf der anderen Seite salzige Spiralkartoffeln. Eine Stange Letztgenannter kostet fünf Euro. Generell sind die Preise recht gesalzen. Vielleicht haben auch deshalb die Mitarbeiter am Getränkeausschank, der Gourmet-Schenke heißt, und am Imbissstand nicht viel zu tun. Von den Bänken und Tischen sind hier nur wenige besetzt.

Nicht viel los am Autoscooter

Boxauto, das war früher der Ort für Jugendliche, um Kontakte zum anderen Geschlecht zu knüpfen. Gegen 21 Uhr ist am Autoscooter-Fahrgeschäft weitgehend tote Hose. Ein paar Kinder drehen ihre Runden. Später tauchen dann doch noch eine Gruppe Jungs und eine Gruppe Mädche auf und tauschen Blicke aus – anscheinend hat sich Manches trotz digitaler Medien nicht ganz geändert. Neben dem Autoscooter geben ein paar Jungs an einer modernen Version von „Hau’ den Lukas“ ihr Bestes.

Der Frühjahrsmarkt ist noch bis Freitag, 10. April, geöffnet – Dienstag bis Donnerstag jeweils von 13.30 Uhr bis 21 Uhr, am Freitag von 13.30 Uhr bis 22 Uhr. Am Donnerstag ist Aktionstag mit teils ermäßigten Preisen.