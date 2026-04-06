Dem Betreiber eines Fahrgeschäfts auf dem Frankenthaler Frühjahrsmarkt sind Fahrchips im Wert von 800 Euro gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, sind die Chips im Zeitraum von Freitag, 3. April, bis Samstag, 4. April, verschwunden. Unbekannte sollen die Scheibe zum Verkaufsraum eingedrückt und die Fahrkarten gestohlen haben. Später sollen zwei Jugendliche versucht haben, mit den gestohlenen Fahrchips den Eintritt zum Fahrgeschäft zu bezahlen. Die Polizei geht davon aus, dass andere Jugendliche die gestohlenen Chips weiterverkauft haben. Die mutmaßlichen Verkäufer konnte die Polizei noch am Wochenende ausfindig machen und kontrollieren. Sie erwartet ein Strafverfahren wegen Hehlerei und besonders schwerem Fall von Diebstahl. Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Telefonnummer 06233 3130 oder per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de zu melden.