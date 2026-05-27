Was mit einer Schnapsidee auf einer Schorlewanderung begann, ist heute ein Start-up für Dubbe-Produkte aus dem 3D-Drucker. Das Motto und der Name der Firma: Dubbe ohne Ende.

„Ich muss zugeben, es ist ein bisschen eskaliert“, lacht Tobias Roth, gebürtiger Frankenthaler, der in seinem Keller 26 3D-Drucker stehen hat. Damit stellt der Technikfan, der eigentlich als Gärtner arbeitet, die Dubbe-Produkte her, die er in einem Onlineshop und auf verschiedenen Festen in der Pfalz verkauft – auch auf dem Strohhutfest in Frankenthal.

Angefangen habe es bei einer Schorlewanderung während der Corona-Pandemie mit seinen Freunden, erzählt er. „Schorle muss man natürlich aus Dubbe-Gläsern trinken und die sind im Rucksack gerne mal kaputtgegangen.“ Dann seien die Freunde auf die Idee gekommen, dass er doch praktische Dubbeglas-Transportboxen selbst drucken könne – schließlich habe er schon einen 3D-Drucker gehabt. Aus ganz praktischen Gründen, denn er habe gern Kaffeemaschinen repariert und sich aus Mangel an Ersatzteilen diese kurzerhand selbst gedruckt. Und schon war sein Start-up „Dubbe ohne Ende“ geboren.

Mehr zum Strohhutfest

Das bietet Frankenthals Fest der Feste in diesem Jahr

Vorverkauf des Strohhutfestbuttons startet

Besondere Chance für Kinder auf dem Kinderstrohhutfest

Stromverbrauch einer dreiköpfigen Familie

Vergangenes Jahr war Roth mit seinen Produkten zum ersten Mal auf dem Strohhutfest, noch relativ klein mit nur einem Pavillon. Dieses Jahr hat er expandiert und schlägt mit einem großen Verkaufsanhänger plus Pavillon auf. Dafür hat er sich mit dem Frankenthaler Unternehmen „Alles mit Dubbe“ zusammengetan. Deren Maskottchen Schorli, ein knapp zwei Meter großes Dubbeglas, wird ebenfalls dabei sein.

„Die Drucker laufen heiß“, berichtet der mittlerweile in Dannstadt-Schauernheim lebende Frankenthaler. „Ich habe mir einen Zeitstrahl gemalt, wo ich sehen kann, wann ich was drucken muss, damit alles rechtzeitig fertig wird.“ Je nach Größe und Form dauert der Druck unterschiedlich lang; zwischen zwei und acht Stunden. Sein Keller habe den Stromverbrauch einer dreiköpfigen Familie.

Ein Beispiel für die 3D-gedruckten Strohhut-Produkte aus der Werkstatt von Tobias Roth. Foto: Tobias Roth/oho

„Produkte von Pfälzern für Pfälzer“

Es ist aber nicht bei den Dubbeglas-Transportboxen geblieben. Mittlerweile gibt es von Dubbe-Schmuck über Dubbe-Lampen bis hin zu Dubbe-Blumentöpfen alles, was das Pfälzer Herz höherschlagen lässt. Wichtig ist Roth dabei: „Das sind Produkte von Pfälzern für Pfälzer. Die Freunde, mit denen ich die Idee hatte, helfen mir oft beim Zusammenbauen der gedruckten Produkte. Und wenn ich auf Festen Menschen sehe, die beispielsweise die Ohrringe tragen, die ich gedruckt habe, ist das ein unglaubliches Gefühl.“

Und auch auf Schorlewanderungen gehen die Freunde noch zusammen – jetzt aber natürlich mit personalisierter Dubbeglas-Transportbox.