Bernd Hedrich, Rechtsanwalt aus Frankenthal, wird die Ortsgemeinde im Streit um die Finanzierung umgerüsteter Straßenbeleuchtung vor dem Verwaltungsgericht Neustadt vertreten. Das hat der ehrenamtliche Bürgermeister von Dirmstein, Bernd Eberle (FWG), auf RHEINPFALZ-Anfrage bestätigt. Hedrich ist Teil der Frankenthaler Kanzlei „Walter Baldauf Theobald“, zu der auch der scheidende CDU-Fraktionsvorsitzende im rheinland-pfälzischen Landtag, Christian Baldauf, gehört. Der Kanzlei zufolge ist Hedrich dort seit 2010 angestellt und auf Verwaltungsrecht spezialisiert. Ende Februar – fristgerecht – hatte die Ortsgemeinde Klage beim Verwaltungsgericht eingereicht. In der vergangenen Woche ist nun laut Eberle auch die Klage-Begründung eingereicht worden.

Dirmstein klagt gegen die Kommunalaufsicht, weil die Gemeinde ihre Bürger nicht in Form von wiederkehrenden Beiträgen für die Umrüstung der Straßenbeleuchtung zahlen lassen will. Die zuständige Aufsicht, die Kreisverwaltung Bad Dürkheim, argumentiert, dass dies nach derzeitiger Rechtslage jedoch notwendig sei. Weil sich der Dirmsteiner Ortsgemeinderat ebenfalls im Recht sieht, hatte er Ende Februar für die Klage gestimmt. Eberle rechnet damit, dass der Prozess erst in mehreren Monaten beginnen wird.