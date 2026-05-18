Beim Sponsorentreffen im Erkenbertmuseum zeigen die Soroptimistinnen, wie der Adventskalender hilft: Mehr als 200.000 Euro sind bereits in soziale Projekte geflossen.

Fein säuberlich hängen die Adventskalender nebeneinander, jeder an seinem eigenen Haken. Es ist sozusagen eine Parade des guten Zwecks, die an diesem Abend im Erkenbertmuseum in Frankenthal zu sehen ist: Die Soroptimistinnen haben für ihr Sponsorentreffen sämtliche Kalendermotive der vergangenen Jahre aufgereiht, von der Premiere im Jahr 2010 bis zur 16. Auflage aus dem vorigen Jahr.

Sponsorentreffen der Frankenthaler Soroptimistinnen: Alle Motive des Adventskalenders hängen nebeneinander. Foto: Claudia Wößner

Der Frankenthaler Adventskalender ist das Vorzeigeprojekt der Soroptimistinnen. Mit dem Reinerlös aus dem Verkauf der Kalender unterstützt der Club samt seinem Förderverein diverse soziale Projekte in Frankenthal und der Umgebung sowie im Ausland. Für den 17. Adventskalender, den die Soroptimistinnen in diesem Jahr auflegen, sucht der Club noch Sponsoren. Jeder sei dabei willkommen, betonen Brunhilde Fiege und Wendula Theobald.

„Kalender bringt Gemeinschaft zusammen“

Fiege ist die Vorsitzende des Fördervereins der Frankenthaler Soroptimistinnen, Theobald die Stellvertreterin. Die beiden Frauen rühren die Werbetrommel für das Herzensprojekt des Clubs. Die Frankenthaler, so berichtet Fiege, würden die Kalender gar nicht so sehr kaufen, um etwas zu gewinnen, sondern um den karitativen Zweck zu unterstützen: „Der Adventskalender bringt die Gemeinschaft zusammen.“

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Weit mehr als 200.000 Euro konnten die Soroptimistinnen über die Jahre durch den Verkauf einnehmen. Mittlerweile nähern sie sich der 300.000-Euro-Marke: Bis März seien es genau 267.810 Euro gewesen, konkretisiert Wendula Theobald den aktuellen Stand der Spendensumme. Geld, mit dem jährlich zehn bis 14 Projekte gefördert werden.

Premiere im Erkenbertmuseum

Welche das sind, erfuhren die Besucher des Sponsorentreffens. Das fand zum ersten Mal im Erkenbertmuseum statt und nicht mehr wie in den vergangenen Jahren in der Mörscher Au. Die Soroptimistinnen wollten mehr ins Zentrum, in die Stadtmitte. Und im Museum erhielten sie die Gelegenheit, sich und einen Teil der Projekte, die sie mitfinanzieren, zu präsentieren.

Musik in der Kita St. Ludwig

Nadine Tups und Teresa Bommicino stehen an einem der Stände. Die beiden arbeiten in der katholischen Kita St. Ludwig und haben für die Projektvorstellung einiges mitgebracht: Unter anderem steht ein Xylophon auf dem Tisch. Auch eine Triangel, eine Handtrommel, eine Rassel und einige Hölzer sind zu sehen.

Machen in der katholischen Kita St. Ludwig Musik mit den Kindern und präsentieren beim Sponsorentreffen ihr Projekt: Teresa Bommicino (links) und Nadine Tups. Foto: Claudia Wößner

Dort auf dem Tisch bleiben sie aber nicht nur als Anschauungsobjekt, sondern kommen auch zum Einsatz – was im Museum direkt gute Laune macht, wenn Nadine Tups und Teresa Bommicino musizieren. In der Kita wird regelmäßig gemeinsam Musik gemacht. Dadurch soll die Entwicklung der Kinder gefördert werden.

Mit viel Herzblut dabei

Die Sponsoren bleiben gerne am Kita-Stand stehen und hören zu. Aber auch an den anderen Tischen ist es spannend. Bei jedem Projekt, das vorgestellt wird, wird deutlich, mit wie viel Herzblut die Verantwortlichen dabei sind, um die Welt ein kleines Stückchen besser zu machen. So etwa bei „Amalie“, einer Beratungsstelle in Mannheim für Frauen, die als Prostituierte arbeiten. Es geht dabei um Themen wie sichere Verhütung, Impfung und den Ausstieg aus dem Milieu.

Oder auch am Stand von „Into Books“. Gemeinsam mit einem Partnerclub aus Luxemburg haben die Frankenthaler Soroptimistinnen im vergangenen Jahr erstmals dieses internationale Projekt an der École San Marco in Kigali in Ruanda unterstützt. Die École San Marco ist eine staatlich anerkannte Privatschule, die vor mehr als 20 Jahren mit Hilfe von Soroptimistinnen gegründet wurde.

Kinderbücher für Ruanda

In Ruanda gibt es bis heute eine Kultur der mündlichen Überlieferung. Bücher sind für viele Familien nicht nur rar, sondern auch unerschwinglich. Kinder haben kaum Zugang zu illustrierten Büchern. Das Projekt „Into Books“ setzt hier an und will in Schulen Bibliotheken in Klassenzimmern einrichten, damit Kinder in Kontakt mit Büchern kommen.

Ob in Frankenthal, in Mannheim oder in Ruanda, die Projekte, für die die Soroptimistinnen Geld sammeln, sind vielfältig. Das Engagement des Clubs sei ein „gutes Beispiel dafür, was man zusammen erreichen kann“, sagt Frankenthals Bürgermeister Bernd Knöppel (CDU).

Im Netz

Mehr zu den Frankenthaler Soroptimistinnen gibt es im Internet unter der Adresse https://clubfrankenthal.soroptimist.de.