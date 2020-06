In Frankenthal gibt es – Stand: Freitag, 12 Uhr – keinen laborbestätigten Infektionsfall mit dem Coronavirus mehr. Nach übereinstimmenden Angaben des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums und des für die Stadt zuständigen Gesundheitsamts in Ludwigshafen hat es bis dato 44 Ansteckungen mit Sars-CoV-2 gegeben, seit Freitag gelten 42 der Betroffenen als genesen. In Frankenthal sind seit März zwei Menschen an den Folgen der von dem Erreger ausgelösten Covid-19-Erkrankung gestorben. „Die Statistik zeigt: Die bereits früh ergriffenen Maßnahmen und die konsequente Umsetzung der Landesverordnungen zahlen sich aus. Dieser Erfolg ist aber vor allem dank des umsichtigen Handelns der Frankenthaler Bürger möglich“, sagte Oberbürgermeister Martin Hebich (CDU) auf RHEINPFALZ-Anfrage. Für dieses „vorbildliche Verhalten trotz vieler Entbehrungen“ sei er sehr dankbar. Er sehe die Entwicklung „mit großer Erleichterung“, sei sich aber auch deren Fragilität bewusst. Hebich: „Deshalb gilt es, auch weiterhin achtsam zu bleiben.“ Auch im Kreis Bad Dürkheim gibt es nach Auskunft der dortigen Behörden „momentan keine aktive Infektion“. Dort sind 326 Fälle per Test nachgewiesen worden, 314 Menschen sind inzwischen genesen. Allerdings waren auch zwölf Todesopfer zu beklagen. Im Rhein-Pfalz-Kreis sind in den vergangenen sieben Tagen noch einmal sechs neue Infektionen mit dem Coronavirus hinzugekommen. Der aktuelle Stand in den Gemeinden dort: 250 bestätigte Ansteckungen, 229 der betroffenen Menschen sind wieder gesund. Vier Menschen haben die Erkrankung nicht überlebt.