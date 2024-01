Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Ein Zeichen setzen gegen Extremismus, für Toleranz und Menschenwürde: Dazu hatten sich am Samstagmittag in Frankenthal rund 2500 Menschen versammelt. Dieser Protest dürfe nur ein Anfang sein, so der Tenor der Wortbeiträge.

„Ich werde eine der ersten sein, die aus dem Land vertrieben wird, das ich zu meiner Heimat gewählt habe.“ Mit eindringlichen Worten macht Aygül Askin-Gezici am Samstagmittag