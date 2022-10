Nach der erstmaligen Ernennung Frankenthals zur Fair-Trade-Stadt vor fünf Jahren steht jetzt die erneute Zertifizierung an. Dafür braucht die Stadtverwaltung, die das Projekt in einem Lenkungskreis betreut, von Akteuren aus Einzelhandel, Gastronomie und Gesellschaft Bestätigungen, dass in den Betrieben, Geschäften, Vereinen und Institutionen fair gehandelte Produkte verkauft, verarbeitet und angeboten werden. Entsprechende Formulare gibt es beim zuständigen Bereich Zentrale Dienste, Telefon 06233 89375, E-Mail zentraledienste@frankenthal.de. Frist zur Abgabe ist der 4. November. Weitere Informationen zu der Kampagne auf der Internetseite der Stadt unter www.frankenthal.de/fairtrade.