Fürs diesjährige Stadtradeln wird wieder eine engagierte Persönlichkeit gesucht, die als sogenannter Stadtradeln-Star eine besondere Rolle übernimmt.

Der Stadtradeln-Star muss sich bereit erklären, im Aktionszeitraum konsequent aufs Auto zu verzichten und stattdessen Wege mit Fahrrad, Bus oder Bahn zurückzulegen. Ziel ist es, die Alltagstauglichkeit nachhaltiger Mobilität sichtbar zu machen und andere Menschen zum Mitmachen zu motivieren. Er fährt sozusagen als Vorbild voraus und berichtet öffentlichkeitswirksam über seine Erfahrungen im Stadtradeln-Blog. Dabei geht es um persönliche Eindrücke, Herausforderungen im Alltag und positive Erlebnisse beim Umstieg auf das Fahrrad.

Für die Rolle des Stadtradeln-Stars gibt es keine festen Voraussetzungen: Interessierte müssen kein eigenes Auto besitzen und können aus allen Altersgruppen kommen. Auch individuelle Ausnahmen – etwa aus beruflichen Gründen – können im Vorfeld abgestimmt werden. Wer sich dieser besonderen Herausforderung stellen möchte, kann sich online unter www.frankenthal.de/stadtradeln oder per E-Mail an klima@frankenthal.de bewerben.

Aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten

Unabhängig von der Bewerbung als Stadtradeln-Star sind alle Frankenthalerinnen und Frankenthaler eingeladen, am Wettbewerb teilzunehmen. Interessierte können ein eigenes Team gründen oder einem bestehenden Team beitreten und ihre gefahrenen Kilometer online oder über die Stadtradeln-App erfassen. Die anonymisierten Daten liefern zudem Hinweise für die Weiterentwicklung der Radverkehrsinfrastruktur in Frankenthal.

Seit 2008 treten Kommunalpolitiker und Bürger für mehr Klimaschutz und Radverkehr in die Pedale. Die internationale Kampagne des Klimabündnisses verfolgt das Ziel, den Radverkehr zu stärken und einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Hintergrund ist laut Mitteilung, dass rund ein Fünftel der CO 2 -Emissionen in Deutschland im Verkehrssektor entsteht. Bereits eine teilweise Verlagerung kurzer Wege vom Auto auf das Fahrrad kann dabei erhebliche Einsparungen bewirken. In Frankenthal wird die Aktion durch lokale Partner wie „Fahrrad Gruber“ und den ADFC unterstützt. Während des Aktionszeitraums bietet Letzterer zudem geführte Radtouren an.

Noch Fragen?

Alle Teilnahmebedingungen zum Stadtradeln-Star unter www.stadtradeln.de/star. Die Anmeldung zum Stadtradeln ist möglich unter www.stadtradeln.de/frankenthal.