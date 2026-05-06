Für den diesjährigen Lesesommer sucht die Stadtbücherei Frankenthal ehrenamtliche Mitarbeitende, die sich bei dem Lese-Festival einbringen möchten.

Die Ferienaktion läuft von Montag, 15. Juni, bis Sonntag, 16. August, und richtet sich an Kinder und Jugendliche im Alter von sechs bis 16 Jahren, wie die Stadt Frankenthal mitteilt. Ziel des Projektes sei es, Freude am Lesen zu wecken und zu fördern. Die Ehrenamtlichen führen mit teilnehmenden Kindern und Jugendlichen Kurzinterviews zu den gelesenen Büchern und sollten hierfür etwa zwei Stunden Zeit haben.

Der zeitliche Rahmen für die Interviews ist während der Ferien dienstags bis freitags von 10 bis 12 Uhr, außerhalb der Ferien von 16 bis 18 Uhr und samstags von 10 bis 15 Uhr. Interessierte lädt die Stadt zu einem Vortreffen am Mittwoch, 13. Mai, um 16 Uhr in der Medien- und Lesewerkstatt der Stadtbücherei Frankenthal ein. Dort sollen Ablauf, Aufgaben und Hintergründe des Lesesommers vorgestellt sowie offene Fragen geklärt werden.

Verschiedene Aktionen und Abschlussfest

Interessierte können sich persönlich bei Andrea Henn-Gangnus oder Nadine Reuber melden – telefonisch unter 06233 89630, per E-Mail an stadtbuecherei@frankenthal.de oder persönlich in der Welschgasse 11 zu den Öffnungszeiten der Stadtbücherei (Dienstag bis Freitag 10 bis 18 Uhr, Samstag 10 bis 15 Uhr).

Der Lesesommer wird seit 2008 jährlich unter der Schirmherrschaft des rheinland-pfälzischen Ministeriums für Familie, Frauen, Kultur und Integration durchgeführt. Auch in Frankenthal ist er seit vielen Jahren fester Bestandteil des Ferienprogramms. Neben dem Lesen selbst gibt es laut Ankündigung ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm und ein großes Abschlussfest für alle, die mindestens drei Bücher gelesen haben.

Info

Weitere Informationen sind unter www.lesesommer.de verfügbar.

