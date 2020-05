Zwei Zigaretten und fünf Euro waren am Mittwochabend die Ursache für eine Schlägerei auf dem Frankenthaler Jakobsplatz. Laut Polizei wollte ein 21-Jähriger aus Bad Kreuznach kurz nach 22 Uhr von einem Unbekannten Zigaretten kaufen. Nachdem der 21-Jährige dem Unbekannten fünf Euro gegeben hatte, wollte dieser ihm lediglich zwei Zigaretten geben. Daraufhin forderte der Mann sein Geld zurück. Die Situation eskalierte. Wie die Beamten berichten, verpasste der Unbekannte dem 21-Jährigen mehrere Kniestöße in den Bauch und an den Kopf. Dann flüchtete er mit einem Fahrrad. Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: 20 bis 25 Jahre, er hatte ein graues Basecap auf und einen grauen Pullover an. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise an die Inspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de.