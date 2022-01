Ende Mai soll in der Integrierten Gesamtschule Robert Schuman in Frankenthal der 89. Pfälzische Schachkongress nachgeholt werden, der im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-Pandemie ausgefallen ist. Mitausrichter ist der Schachklub Frankenthal.

Der von Bernd Knöppel als Präsident geführte Pfälzische Schachbund und der Schachklub (SK) Frankenthal mit seinem Vorsitzenden Bernd Kühn planen, vom 20. bis 22. und vom 26. bis 29. Mai den 89. Pfälzischen Schachkongress auszurichten. Rund 300 Schachspieler sollen daran teilnehmen.

Der Kongress ist die zentral angesetzte Veranstaltung für die pfälzischen Meisterturniere. Ausgespielt werden sollen daneben ein Seniorenturnier, ein für alle Mitglieder des Deutschen Schachbundes offenes Hauptturnier und – so Bernd Knöppel – „bei ausreichender Beteiligung“ ein Frauenturnier.

Der 89. Schachkongress hätte bereits 2021 anlässlich des 100-jährigen Bestehens sowohl des Pfälzischen Schachbunds als auch des Schachklubs Frankenthal stattfinden sollen. Die Veranstaltung musste aber wegen Corona abgesagt werden, ebenso wie der 2020 in Waldmohr vorgesehene Kongress. Der SK Frankenthal bot an, das Treffen erneut zu organisieren. Die Geschichte dieser Großturniere innerhalb des Deutschen Schachbunds reicht bis in die 1920er Jahre zurück.