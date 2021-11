Auf dem Feld südlich des Bahnhaltepunkts Frankenthal-Süd haben Unbekannte nach Angaben der Polizei am Sonntagmorgen einen Motorroller angezündet. Das Zweirad sei beim Eintreffen der Einsatzkräfte schon bis auf den Hauptrahmen komplett abgebrannt gewesen. Gemeldet worden war gegen 2.45 Uhr zunächst ein unklares Feuer in der Nähe der Gleise zwischen Frankenthal und Eppstein. Die Feuerwehr habe den Brand gelöscht; die Polizei habe ein Strafverfahren wegen Brandstiftung eingeleitet. Schon in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag hatten Unbekannte den Beamten zufolge am Jakobsplatz im Pilgerpfad an einem weiteren Roller Seitenspiegel und Verkleidung demoliert. Hinweise zu beiden Fällen an die Inspektion Frankenthal, Telefon 06233 3130, E-Mail: pifrankenthal@polize.rlp.de.